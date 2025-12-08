L'outfit è libero, ma il rossetto è d'obbligo: il rosso sulle labbra per Natale è tassativo, e quello di quest'anno ce lo ha svelato una beauty addicted d'eccezione. Sì, stiamo parlando di Anne Hathaway e sì, abbiamo tra le mani il suo lipstick del cuore

IPA Anne Hathaway ne "Il Diavolo Veste Prada" (2006)

Rosso: un colore, mille significati. Guardandolo pensiamo all’amore, alla passione, al calore, all’energia, al prestigio ma anche al caro Natale. È un caso che sia proprio uno dei cosiddetti power color — e sono i più esperti armocromisti al mondo a dirlo — a contrassegnare da sempre il periodo delle Feste?

D’altronde è un dato di fatto: nessun’altra nuance come questa sa accendere i sensi, risvegliandoli dal torpore. La sua carica emotiva è senza eguali, attrae ma con eleganza, ed è per questo la scelta prediletta di tutte coloro che non amano passare inosservate. È notevole la sua valenza simbolica: senza dubbio rimanda alla sensualità, al potere, all’autorità, alla forza ma soprattutto alla sicurezza. D’impatto ed energico, è anche sinonimo di fortuna, prosperità e protezione contro le energie negative; secondo la tradizione, inoltre, di vitalità, di rinascita (religiosa ma anche pagana) e sintomo di radici e di legami profondi.

Insomma, non c’è davvero una ragione valida per non indossarlo come da consolidata usanza. Da dove partire? Ovviamente dalle labbra. E attenzione, perché si dà il caso che il rossetto perfetto per quest’anno ce lo abbia svelato una It-girl d’eccezione: Anne Hathaway.

Anne Hathaway, il suo rossetto rosso preferito è quello perfetto per Natale 2025: dove trovarlo

Sembra che a Natale 2025 tutte noi avremo l’enorme privilegio di sentirci — finalmente — Andy Sachs che, in equilibrio impeccabile su di un paio di tacchi Ulla Johnson, si dirige fiera e sicura verso l’ingresso della redazione di Runway.

Sì, oramai è praticamente ufficiale: ne Il Diavolo Veste Prada 2 la nostra beniamina tornerà lì, ora non più stagista ma direttrice di una piattaforma globale di moda digitale, e questa volta toccherà alla terribile Miranda Priestly, ormai un mito del passato, una leggenda, dover sperare nel trionfo della sua fastidiosa ex assistente.

In ogni caso, mentre impazienti attendiamo l’uscita del sequel, noi potremo essere lei ogni giorno, partendo dal prossimo 25 dicembre, con addosso l’esatta tonalità di rossetto della protagonista: è stata Anne Hathaway in persona a svelarci qual è, quando ha svuotato davanti al popolo di TikTok l’intero contenuto della sua borsa griffata e dunque tutti i suoi beauty essentials.

Dopo Post It, occhiali, patch occhi, mascara e chi più ne ha più ne metta, ecco infatti un vibrante lipstick rosso papavero di Westman Atelier rubare la scena, e parliamo nello specifico dell’accattivante sfumatura Pip del brand.

Trovi qui il suo stesso rossetto pronto per essere acquistato

Si tratta di una innovativa formula mat-idratante, dalla texture leggera (un sogno) unita a pigmenti luminosi e puri, pronta a regalare labbra bellissime ed anche una sensazione gradevole una volta indossato. Riempie, nutre e leviga grazie ad uno strategico mix di peptidi, alla presenza di vitamine C + E ed alla tecnologia Hydro Suede: in sintesi non ha nessun difetto, ed è chiaro il perché sia il preferito dell’attrice.

Questo non significa, però, che non vi siano alcune valide alternative a cui affidare il nostro make-up per Natale 2025, dunque eccole elencate di seguito con tanto di link diretto all’acquisto.

Clicca qui per acquistare il rossetto rosso di Avon

Clicca per provare il rossetto rosso di Deborah Milano

Clicca qui, invece, per il rossetto rosso di Essence

E tu, quale tra questi sceglierai?

