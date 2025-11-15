"Il Diavolo Veste Prada 2" è quasi realtà: come ingannare l'attesa? Studiando un beauty look efficace per entrare nella redazione di Runway, ovviamente. A darci qualche dritta, nel mentre, ci ha pensato proprio Anne Hathaway: i must-have dell'attrice e dove trovarli

Getty Images Anne Hathaway

Tutte, ma proprio tutte, almeno una volta nella vita abbiamo desiderato essere lei. Meno quando è messa sotto torchio dalla terribile Miranda Priestly, più dopo la clamorosa metamorfosi di stile di cui è protagonista, nella sua versione con i piedi infilati ben saldi nel paio di stivali alti e neri di Chanel. Di chi potremmo star parlando, se non di Andy Sachs? Ebbene, l’idilliaco quadretto appena descritto è oggi una realtà molto più possibile.

No, non esattamente perché è finalmente stato svelato che Il Diavolo Veste Prada 2 esordirà nelle sale italiane il prossimo 29 aprile 2026, ma perché Anne Hathaway in persona ha appena deciso di svelare al mondo ogni suo più piccolo segreto di bellezza. Sì, diciamo sul serio e forse dovresti davvero continuare a leggere.

Anne Hathaway, tutti i segreti di bellezza della star de “Il Diavolo veste Prada 2”

A distanza di vent’anni esatti dalla prima volta, Anne Hathaway sta per tornare nei panni della stagista oberata: Andy Sachs, però, è cresciuta e adesso è una donna in carriera, più che mai brillante e consapevole. Tutto questo e molto altro è ben chiaro già dal trailer ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2, che promette scintille e grandissime gioie a chi un sequel lo attende speranzoso da decenni.

Nessuno parla d’altro da quando è uscito e, benché l’avere finalmente una data ufficiale da segnare sul calendario ci renda tutti grandemente euforici, sarà davvero dura pazientare sino a primavera.

Ma niente paura: a rendere più dolce l’attesa ci ha pensato l’attrice in persona, che si è cimentata in un What’s in my bag versione TikTok — ovviamente divenuto virale in men che non si dica — nel quale, mostrando cosa contenga la sua borsa da tutti i giorni, ogni suo beauty essential è stato svelato.

Così, dopo aver coraggiosamente immerso la mano nelle fauci della sua fedele compagna di stile haute couture, dopo qualche paio di occhiali da sole, un mazzo di cerotti, delle salviettine umidificate, un deodorante e finanche un post-it con impressa la scritta “40 days until the election” che ha probabilmente rivelato il vero scopo del contenuto social, eccola mostrarci tutti i prodotti beauty che porta sempre con sé.

Un buon make-up, si sa, parte da un’accurata skincare. Anne Hathaway lo sa bene, e non a caso i primi must-have emersi dalla borsa sono gli incredibili patch occhi di Shiseido.

Gli occhi da cerbiatta della star, da oggi, saranno anche i nostri: tutto pare essere merito dell’ombretto High Impact Shadow di Clinique (precisamente nella tonalità Champagne and Caviar), composto da un colore in crema più chiaro ed uno più scuro, da sfumare strategicamente sulla palpebra per donare maggiore profondità allo sguardo.

Dopodiché, dopo aver curvato le sue ciglia grazie al leggendario piegaciglia di Shu Uemura — ma per noi comuni mortali qualsiasi altro andrà benissimo — è il momento dell’Opening Act Lash Primer di Tarte, famosissimo primer del brand, e del mascara, nello specifico del Jillian Dempsey Flyk Trick.

È poi la volta del rossetto, e perché non optare per un vibrante rosso papavero — meglio ancora se quello di Westman Atelier nella accattivante sfumatura Pip — pronto a catturare ogni sguardo? Per sincerarsi di non sbagliare la nostra per sempre Andy Sachs si aiuta con una matita, la Lip Cheat di Charlotte Tilbury.

Per quei giorni in cui a vincere è la filosofia “less is more”, invece, l’attrice si limita al Lip Balm di By Terry. Come ultimare il trucco, poi, se non con un bel blush: quello di Westman Atelier Baby Cheeks Blush Stick è il suo preferito, perfetto per regalare istantaneamente al viso quell’effetto salute che la mattina serve a tutte noi.

Insomma: 7 soli prodotti ed eccoci pronte per Runway. Non resta che ingraziarsi la sua algida direttrice, adesso.

