Il Diavolo vestirà pure Prada, ma ci mette anche lo zampino. L’attrice iconica Anne Hathaway è stata protagonista di un simpatico incidente, chiamiamolo “fashion”, mentre girava Il Diavolo veste Prada 2 a New York.

Scendeva le scale sicura di sé, bellissima nel completo Chanel. Ma il tacco di una delle sue scarpe si è spezzato proprio sui gradini di una tipica newyorkese, facendola cadere in avanti.

Le foto dal set la mostrano in quel momento con un look da perfetta Andy Sachs: gonna nera plissettata al ginocchio, camicetta a quadri trasparente su un top nero, occhiali da sole e tacchi alti borchiati. Esatto, proprio loro.

Cosa è successo ad Anne Hathaway e come sta

E cosa si fa quando si cade in mezzo a una troupe che ti filma? Quello che farebbe chiunque, cioè minimizzare. Dopo la scivolata, Anne Hathaway ha gestito la situazione con molta ironia. Rapidamente si è rizzata in piedi con un mezzo sorriso, mostrando addirittura metà di un bagel in mano e rassicurando il team: “I’m fine!”.

L’attrice ha scherzato alzando le braccia e ha subito abbracciato i colleghi di produzione consolandoli per il fatto che le riprese non sarebbero terminate.

C’è un dubbio però: non è chiaro se la caduta fosse sceneggiata o un imprevisto vero e proprio. Anche perché quell’atteggiamento richiama lo spirito di Andy Sachs, sempre un po’ goffa ma capace di rialzarsi e reinventarsi. Quel che è certo è che Anne ne è uscita indenne, sfoggiando il suo solito aplomb da diva “rock’n’roll” del cinema.

Il look di Anne Hathaway durante l’incidente sul set

Quel giorno la Hathaway incarnava ancora una volta la versione adulta di Andy Sachs, e il look era all’altezza della situazione.

Sul set indossava un completo elegante ma da lavoro: una giacchina e camicetta trasparente in fantasia a quadri, abbinati a una gonna nera “da ufficio” e un sontuoso giro di perle al collo.

Gli occhiali da sole arancioni davano un tocco deciso e contemporaneo, mentre il trucco naturale metteva in risalto il sorriso rassicurante con cui ha affrontato la caduta. Un look che conferma come Andy non sia più la stagista impacciata del primo film, ma una donna sicura di sé e con stile da vendere.

Scarpe Chanel protagoniste del tacco rotto

Un dettaglio che non è sfuggito riguarda le scarpe. Si trattano di sandali neri firmati Chanel, un modello chunky con doppia chiusura in velcro. Una scelta che unisce lusso e comfort, ma che ha un costo inarrivabile per noi comuni mortali. E se poi finiscono per rompersi così facilmente, il gioco non vale davvero la candela.

Anche se il destino, chiamiamolo così, ha voluto mettere alla prova la resistenza del tacco, la caduta ha reso quelle scarpe le protagoniste inattese della giornata sul set.

Tutto quello che sappiamo sul sequel di Il Diavolo veste Prada II

Alle spalle di questo siparietto c’è il set in piena produzione del sequel del fortunato film del 2006. Come confermato, Anne Hathaway tornerà nei panni di Andy Sachs accanto a Meryl Streep (Miranda Priestly), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel) .

Il Diavolo Veste Prada 2, diretto sempre da David Frankel, è atteso nelle sale il 1° maggio 2026 . Nel cast si aggiungono anche new entry di lusso, da Justin Theroux a Kenneth Branagh , a riprova dell’effetto “gossip glamour” che circonda già il progetto.