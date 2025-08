Andy Sachs è diventata una inscalfibile business woman: il look da ufficio per "Il Diavolo Veste Prada 2" ed il clamoroso colpo di scena (ma soprattutto di stile)

L’ultima volta che abbiamo visto Andy Sachs era in procinto di cominciare una nuova avventura professionale, abbandonato finalmente l’impegnativo ruolo come assistente della tirannica Miranda Priestly: che sia riuscita ad intraprendere la tanto sospirata carriera giornalistica? Beh, lo sapremo a breve: le riprese de Il Diavolo Veste Prada 2 sono iniziate, ma questo lo sanno tutti, in fondo non si parla d’altro. Quello che in molti non sanno, però, è che la fashion-metamorfosi della stagista — da “brutto” anatroccolo a cigno haute couture — non si è affatto fermata.

“Il Diavolo Veste Prada 2″, il nuovo look di Andy Sachs (con lo zampino di Anne Hathaway)

Una cosa è certa: sul grande schermo vedremo Andrea Sachs molto, molto cambiata. A proposito della misteriosa trama de Il Diavolo Veste Prada 2 non si sa ancora molto, ma i primi look indossati da Anne Hathaway sul set la dicono lunga. Come anche Miranda Priestly (Meryl Streep) e Emily Charton (Emily Blunt), gli iconici personaggi della commedia cult del 2006 hanno tutti subito un’evidente upgrade di stile, portando a spasso per le strade di Manhattan ensemble impeccabili e alla moda.

Ne Il Diavolo Veste Prada avevamo già assistito ad una prima progressiva trasformazione della nostra impacciata protagonista, interiore quanto esteriore, da neolaureata e stagista alle prime armi a donna in carriera, finalmente più orgogliosa e consapevole di sé su ogni fronte possibile. Ebbene, ora Andy Sachs appare inarrestabile, così come il suo potenziale glamour.

Niente più maglioni cerulei per lei, ma indumenti da business woman provetta: dopo il power suit gessato di Jean Paul Gaultier, il lungo abito patchwork dalla palette sgargiante di Gabriela Hearst, la tuta in denim Re/Done ed il sofisticato coordinato total white, eccola ora in versione total black con tanto di cravatta annodata al collo.

L’ultimo clamoroso outfit emerso dal set nella Grande Mela ha come assoluta protagonista una tuta firmata Ulla Johnson, degnamente accompagnata da sandali con cinturino e tacco alto Chloé, maxi bag di Coach in pelle nera e, dulcis in fundo, occhiali da sole Chanel. Voto? Dieci e lode, non si discute.

A metterci del suo, con una mossa strategica che è saltata all’occhio delle fashioniste più accorte, è stata anche Anne Hathaway. Vediamo come.

Anne Hathaway come Andy Sachs: i sandali bassi couture indossati sul set, e che tutte vogliono

Tra gli scatti rubati, però, non è passato inosservato un piccolo dettaglio: in alcuni di questi l’attrice non indossa le raffinate calzature appena menzionate, bensì dei sandali bassi Chanel con furba chiusura in velcro, decisamente più pratici comodi se comparati.

Un colpo di scena — ma soprattutto di stile — che forse non fa parte del copione, ma è più probabilmente riconducibile ad un meritatissimo momento di pausa dalle riprese: le notevoli flat shoes appartengono piuttosto ad Anne Hathaway, a cui vanno in ogni caso i più sinceri complimenti d’ogni fashion addicted attualmente in attento ascolto.