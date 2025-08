Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

La comodità è il nuovo lusso, e questo è oramai un fatto certo, un’eredità lasciataci in dono dall’epoca dei lockdown e di cui oggi la moda per prima deve necessariamente tenere conto. Disinvoltura e praticità sono attualmente requisiti imprescindibili da ricercare, che non possono che influenzare grandemente la scelta dei capi che si indossano. Forse per questo, ma anche e soprattutto perché maledettamente cool, i sandali bassi si riconfermano senza sforzo alcuno le scarpe estive di tendenza più richieste dell’estate 2025. E non soltanto per i look da giorno – o per il mare – ma per tutte le ventiquattro ore.

Flat shoes che passione: 5 modelli di sandali bassi da acquistare subito (davvero)

Come di consueto, sono state le sfilate di stagione a fornire la dimostrazione lampante che, a prescindere dal mood dell’outfit – boho, etereo e romantico o più contemporaneo e alternativo – vi sarà sempre un paio di flat shoes da preferire ad un paio di pericolanti trampoli, per quanto slancianti essi siano.

Per capire quali sarebbe bene aggiungere al più presto alla propria collezione nell’ottica di godersi in totale relax i mesi caldi a venire, da mettere in valigia in vista delle vacanze tra gli essentials da spiaggia e non, o per il rientro a Settembre, si consiglia vivamente di proseguire nella lettura.

In pedana si sono visti design iconici e senza tempo, quali i sandali greci, quelli dai sinuosi listini ad avvolgere con eleganza minimal la caviglia, sfidare proposte più alternative e d’avanguardia come i sandali jelly.

Abbandonati per decenni, e qualcuno direbbe per fortuna, in fondo al cassetto destinato ai cari – e un po’ meno – ricordi d’infanzia, quando li si indossava in spiaggia o per scorrazzare all’aria aperta, davvero nessuno si sarebbe aspettato per loro una così gloriosa sorte: le cosiddette jelly shoes sono tornate a trionfare ai giorni nostri guarnite di una nuova allure fashion, del tutto inedita, vittime delle geniali menti che rendono i grandi designer d’alta moda ciò che sono.

In veste di impalpabili ballerine, dall’aura fatata o ad effetto rete, come sandali da pescatore, infradito oppure ancora mules e ciabattine, queste si sono (intra)viste sfilare reinterpretate dai più influenti brand del lusso secondo i codici della più estrema modernità.

Non pareva possibile, eppure è successo: è anche il momento di gloria delle semplici ma mai banali infradito, lo sappiamo, e la cosa a volerci riflettere bene non stupisce poi così tanto. Sulla scia del comfort, le abbiamo messe a fuoco in passerella abbinate in mille e una maniera, sotto a vestiti lunghi estivi, shorts, e persino abiti eleganti, come più che degno coronamento, insomma, di mise da sera e da giorno.

Perché no, non si tratta delle classiche ciabatte, piuttosto di una voga di carattere minimalista che spinge ad abbinare i suddetti sandali infradito sotto ad ogni tenuta. Estremamente comode e dalla silhouette essenziale, queste sempiterne calzature lasciano i piedi completamente liberi e sono perfette per andare al mare ma anche per passeggiare senza troppi pensieri in città. Sì, persino nelle giornate più afose. Non dare loro una possibilità sarebbe un errore, parola di celeb.

È un epico ritorno anche quello dei sandali cage: ci riferiamo a quei modelli flat (ma non solo) distinguibili per listini ed intrecci a fasciare il piede con fare decorativo, ricalcando l’apparenza di una gabbia. Una lussuosa, però. In passerella non sono mancate le versioni minimaliste, dalle linee essenziali e cinturini sottili, in nero oppure nelle classiche nuance neutre, dal cammello sino al nude e all’avorio.

Aperti ma non troppo, concedono un misterioso scorcio del dorso ed è esattamente questo il particolare a renderli tanto maliziosi e sensuali; una caratteristica che permette di mettere volentieri da parte almeno per un po’ le ammalianti altezze.

Forse un tempo “comodo” era sinonimo di demodé, ma poi la moda è cambiata, in risposta a richieste di mercato sempre più pragmatiche, ponendo in alto proposte bilanciate tra aspetto e forma. Anche se non sempre: ad essere richiestissime sono ogni anno tutte quelle calzature convenzionalmente etichettate come ugly shoes, forse non meravigliose alla vista ma senz’altro irresistibili per il relax che hanno in dotazione.

A volte dalle linee grossolane ma riequilibrate da materiali ricercati (quali morbido cuoio, pelle spazzolata o rafia di qualità), altre arricchite da dettagli raffinati come intrecci, nodi, cristalli e inserti in metallo o in corda, molti sandali bassi dalla suola ergonomica e funzionale rientrano nella summenzionata categoria.

È risaputo, sono i dettagli a fare la differenza, e quale modo migliore esiste per concentrare su di essi l’attenzione se non attraverso le scarpe e gli accessori che si indossano? Sono i sandali bassi gioiello l’escamotage ideale a cui ricorrere, da aggiungere alla scarpiera dell’estate 2025 il prima possibile: dai modelli con toe ring a quelli dotati di colorate applicazioni in pietra e con conchiglie, queste flat shoes possono rivelarsi l’alternativa perfetta ai modelli con tacco, per completare i look da giorno e da sera più raffinati.

Tra la lunga lista di evergreen di stagione troviamo senza dubbio i sandali slides i quali, di estate in estate, ricompaiono mutando d’identità attraverso inediti tessuti e tingendosi delle tonalità di tendenza.

In zuccherine nuance pastello o nelle colorazioni tradizionali, come il nero e il marrone, fino a quelle più contemporanee, come per i toni metallici ed i materiali artigianali come la rafia, si abbinano facilmente sotto ai jeans ed agli abiti più diversi.