Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Chloé Womenswear Spring-Summer 2025 show

Non può dichiararsi aperta la bella stagione senza l’arsenale di abiti lunghi finalmente in bella vista nei ripiani più alti dell’armadio: come ogni anno, le passerelle della primavera/estate 2025 si sono mostrate generose in quanto a varianti di modelli, tutti in fila a strizzare l’occhio ad eterogenee personalità stilistiche. Eroe a tutto tondo del guardaroba estivo, il maxi dress non sfiorisce mai ma, al contrario, sa assumere di volta in volta – ed epoca in epoca – identità sempre diverse. Quali sorprese ci riserva il panorama moda odierno? Scopriamolo subito.

Tendenze vestiti lunghi primavera/estate 2025: quali modelli indossare secondo le passerelle

Puntuali e rigorose, le passerelle di stagione hanno portato alla luce tutta una miriade di variazioni sul tema vestiti lunghi, e ciò è bastato a confermare il ruolo di grande must-have che da sempre il capo riveste.

Tra novità e graditi ritorni si annovera l’ascesa dell’abito senza spalline, indimenticabile odi et amo del panorama moda anni Novanta, l’avvento di silhouette rilassate e sportive dotate di collo a polo e camicia ma soprattutto proposte dall’intenso sapore bohémien, sublimate in strati su strati di pizzo trasparente ad ondeggiare con la tiepida brezza del periodo ad ogni passo.

Come sottratti alle maestose statue dell’antica Grecia, si è vista sorgere in passerella una sequela di abiti lunghi ricchi in drappeggi, dall’eleganza classica e senza tempo. A partire dai modelli con scollo monospalla sino all’abito lungo a mantella dalle pieghe sinuose ad enfatizzare le forme con fare scenico, il naturale movimento creato dal loro tessuto valorizza, senza mortificarlo, ogni corpo.

Se Bottega Veneta ha scelto per le sue proposte colori solari e vivaci quali l’arancione ed il giallo canarino, Sportmax ha preferito la delicatezza del verde acqua mentre Tory Burch il grigio perla.

Esaudendo in un sol gesto ogni necessità che la calda stagione porta con sé, giunge tra le tendenze del momento il cosiddetto polo dress. Fresco e versatile quanto il più noto chemisier, tale abito in versione lunga abbraccia il suo tessuto più classico, il cotone piquet bianco, avvistato sulla passerella Ralph Lauren dedicata alla primavera/estate 2025, ma risulta rivisitato in voile rosa confetto – proprio come le tendenze colori vigenti comandano – da Chanel, abbinato a una larga cintura nera in pelle scesa sui fianchi.

Non cessa di sedurre il fascino discreto sofisticato dell’estetica ladylike, a capo delle maggiori tendenze lo scorso inverno. Con la primavera in assestamento, gli abiti lunghi hanno assunto il medesimo piglio seppur condito di nuove e più contemporanee suggestioni: a contraddistinguerli sono scultorei pepli, gonne a ruota, a crinolina, a palloncino e porzioni di soffice organza a perdita d’occhio.

La creazione in pedana vista da Khaite ne fa una gonna rigonfia, in armonia con il corpino over, Balenciaga, dal canto suo, preferisce il satin color burro mentre Moschino, Feben, Marie Adam-Leenaerdt e Christopher Esber si servono di pois di varia entità e dimensione per decorare e scolpire le proprie silhouette iperfemminili.

Grande e preannunciata protagonista della moda primavera/estate 2025, la tendenza boho è ufficialmente riemersa dalle sue stesse ceneri.

Guidata da Chloé, con impalpabili quanto romantici abiti lunghi dalle innumerevoli balze in pizzo, dettagli in tulle e volant ad originare seducenti giochi di trasparenze, la corrente di stile è portata in alto anche da Zimmerman e Isabel Marant nelle proprie ariose collezioni.

E poi vi è lei, la silhouette più chic della primavera 2025: parliamo del tube dress, meglio noto ai profani, senza troppi giri di parole, come abito senza spalline. Quelli di quest’anno vantano linee morbide e gonne leggermente svasate oppure, in alternativa, forme più sceniche e strutturate a ridefinire le forme.

C’è chi deve il suo spopolare al più o meno recente ritorno del corsetto, sostenuto in particolar modo da Chloé e Balenciaga in limpido riferimento all’estetica anni Novanta, con tutte le linee essenziali ed il design pulito del caso.

Torna, infine, come ogni anno il vestito bianco, riemerso dalle zone d’ombra del guardaroba con una puntualità estrema. In veste di passepartout modaiolo atto a risolvere da che mondo è mondo i look da giorno come per da gran sera, gli abiti lunghi bianchi del 2025 appaiono versatili come non mai: semitrasparenti, arricchiti di inflessioni bohémien, senza spalline, monospalla o dotati di gonne morbide e voluminose incontrano inevitabilmente il gusto d’ogni fashionista.

Per quanto concerne i defilé Toteme e Jacquemus ne hanno presentato un modello similare, elegante e accessoriato di scollatura quadrata con maxi pieghe a culminare in una corolla da sotto i fianchi.

Dalla immortale fantasia a fiori, dal taglio chemisier, sotto forma di sofisticati slip dress scivolati lungo i fianchi, con gonne plissettate, accessoriati di impalpabili spalline sottili e file di volant leggeri i maxi dress tra cui scegliere sono numerosi quasi quanto le occasioni in cui poterli sfoggiare, da una normale giornata in ufficio all’uscita pomeridiana con le amiche, dalla domenica soleggiata alle serate nei locali più in delle città.

Tra sfumature vibranti e fantasie delicate, questi si indossano accompagnati da tacchi vertiginosi o ballerine bon ton, slingback affilate ma anche sneakers, accanto ai chiodi di pelle ed alle giacche di jeans a capo delle più popolari tendenze capispalla di turno. Quali acquistare? Ecco di seguito svelati 5 irrinunciabili vestiti lunghi da avere per la primavera/estate 2025.

Vestiti lunghi drappeggiati

Forti di un fascino antico e forse per questo sorprendentemente attuale, gli abiti lunghi drappeggiati promettono di disegnare la silhouette con estrema eleganza durante l’estate a venire. Posti in punti strategici a creare pieghe sinuose e definite al contempo, i drappeggi si adagiano sulle forme e le enfatizzano senza costringerle, avvolgendo chiunque li indossi di un’aura raffinata senza pari.

Fonte: Patrizia Pepe

Clicca qui per l’abito lungo lilla Patrizia Pepe

Abiti lunghi in stile boho-chic

Senza dubbio emblema della tendenza protagonista della primavera/estate in corso, soprattutto grazie al prezioso contributo di Chemena Kamali per Chloé a lasciare il segno, rilanciando definitivamente il fenomeno anni Settanta in pedana, i lunghi abiti boho-chic in pizzo o dall’iconica fantasia paisley faranno le veci della principale ispirazione di ogni fashion victim per un’estate dal sapore della libertà.

Fonte: Zara

Qui trovi il vestito lungo bohèmien Zara

Vestiti lunghi a fascia

La silhouette più chic per la primavera 2025? Quella del maxi abito senza spalline. A seguire il ritorno del corsetto, ne sono stati avvistati di meravigliosi nelle collezioni di Chloé e Blumarine create pensando a questa stagione: ideale per le occasioni festive quanto per le serate a cinque stelle, non sarà affatto difficile trovarne degne alternative più accessibili.

Fonte: Zara

Clicca per avere il vestito lungo rosso senza spalline Zara

Abiti lunghi in fantasia floreale

Grande classico del periodo estivo, è nuovamente giunto il momento di gloria del vestito lungo a fiori: denso d’un fascino senza tempo che non accenna a voler appassire, il suddetto è stato oggetto di fantasiose rivisitazioni con risultati inattesi. Le varianti sul tema abiti floreali 2025 non potrebbero essere più diverse tra loro, da quelle contrassegnate da fiori piccoli e romantici sino alle versioni nel segno della pura avanguardia, dalle magnetiche stampe maxi e coloratissime.

Fonte: Zara

Trovi qui l’abito lungo floreale Zara

Vestiti lunghi leggeri

Confortevoli e raffinati, restano in testa alle preferenze di quasi tutte le donne i vestiti lunghi leggeri. Consci di ciò, le grandi case di moda e gli stilisti hanno deciso di rielaborarli in nuove declinazioni in occasione della primavera/estate 2025: ricchi in trasparenze, dagli inserti in seta, con importanti inflessioni bohémien e accenti a ricalcare le sembianze dei baby doll, di abiti lunghi e soffici al momento vi è solo l’imbarazzo della scelta.

Fonte: Patrizia Pepe

Prova l’abito lungo celeste di Patrizia Pepe