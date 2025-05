Kendall Jenner, Irina Shayk e Amelia Gray, le tre supermodelle star del bikini

I bikini must have dell'estate 2025 interpretati dalle tre supermodelle Kendall Jenner, Irina Shayk e Amelia Gray: trova il tuo

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia Kendall Jenner

Kendall Jenner, Irina Shayk e Amelia Gray sono le protagoniste di quest’estate interpretando in modo personale e raffinato i bikini e i costumi di tendenza cui ispirarsi.

Kendall Jenner, Irina Shayk e Amelia Gray, icone dell’estate 2025

Sono proprio le tre supermodelle Kendall Jenner, Irina Shayk e Amelia Gray ad essere state scelte da Calzedonia per presentare la sua collezione estiva. Le tre top indossano in modo del tutto originale, seguendo la loro personalità, i must have che il brand ha realizzato per l’estate 2025.

Una mossa che ha come obiettivo quello di scalare le vette della popolarità, diventando il brand più hot del momento.

Tre top model in bikini di tendenza

Sulla scia dell’incredibile successo della collezione dell’anno scorso, torna la serie Shiny Satin, riproposta in sei nuove brillanti tonalità. Con la sua finitura setosa e luminosa e i suoi dettagli raffinati, quali le delicate ruche e le punte dorate, la linea cattura la quintessenza del glamour italiano.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Kendall Jenner sfila a bordo piscina con il set Light Blue Powder, mentre Irina Shayk è immortalata con il top a triangolo Dusty Rose e il perizoma coordinato, per una declinazione romantica ma assolutamente irresistibile della linea.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Amelia Gray, invece, sceglie la nuova linea Minimal Fit, incarnando un’energia cool e sicura di sé che rispecchia l’audace semplicità della collezione. Uno stile che si rivolge a chi ama le linee pulite e un’eleganza discreta.

Fonte: Ufficio stampa - Calzedonia

Disponibile nei colori Viola, Rosso Ciliegia e Nero, la gamma propone silhouette eleganti con finiture esclusive, come i top a triangolo con imbottitura rimovibile, una canottiera a vestibilità ridotta e una balconette dalla scollatura vertiginosa.

La campagna di Calzedonia con le tre top model si sta già rivelando un successo. Moltissimi sono rimasti affascinati da come indossano i bikini della nuova collezione estiva.

Irina Shayk, bellezza naturale

Irina Shayk ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della nuova campagna dove indossa il bikini ciliegia con degli stivali di gomma, in una location non scontata ed essenziale. “Bellezza naturale”, commentano i suoi fan. E ancora: “Irina è splendida e sbalorditiva, la top model del mondo della moda, Ava Gardene”

Amelia Gray in micro bikini

Amelia Gray seduce tutti sul suo profilo Instagram posando con il micro bikini viola in riva al mare. Tanti cuoricini, fiamme e un solo aggettivo: “Bellissima”.

Kendall Jenner seduce col bikini metallizzato

Statuaria, Kendall Jenner posa tra i flutti del mare con il bikini che riflette su di sé i raggi del sole. Osa persino il topless ed è semplicemente irresistibile.

Qualcuno commenta: “Adoro il kini metallizzato iridescente “; “Sicuramente il migliore di tutti!!!”; “bellissima”; “Un’altra foto in bikini avvincente”.