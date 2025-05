22mila recensioni e un prezzo irresistibile per le infradito donna più vendute: mai più senza

Fonte: GettyImages Le infradito più iconiche e intramontabili, ora in sconto

Simbolo di libertà, leggerezza e stile disinvolto, le Havaianas rappresentano molto più di semplici infradito: sono un’icona culturale globale. Dalla sabbia della spiaggia alle strade delle grandi città, queste calzature brasiliane continuano a conquistare generazioni con la loro estetica essenziale, la comodità inimitabile e la sorprendente versatilità nei look urbani.

Tra i modelli più amati spicca senza dubbio il Top Tiras, una variante pensata per chi cerca un design più raffinato e minimal. Rispetto ai modelli classici, le Havaianas Top Tiras si distinguono per i loro cinturini più sottili e leggermente lucidi, che conferiscono al piede una linea più elegante e femminile, senza rinunciare alla praticità e al comfort tipico del marchio. Perfette per chi vuole un look curato anche con un paio di infradito, le Top Tiras si abbinano magnificamente sia a outfit casual da giorno, come abiti leggeri o pantaloni in lino, sia a look serali con maxi dress e accessori dorati. Sono disponibili in una vasta gamma di colori, dai più neutri ai più accesi, e rappresentano una scelta versatile per ogni occasione estiva.

Oggi questo modello è incluso tra le offerte su Amazon, con prezzi scontati in base alla taglia e alla tonalità scelta.

Havaianas Top Tiras - colori assortiti

Dal Brasile a noi, dal 1962

Il marchio Havaianas nasce in Brasile nel 1962, ispirato ai sandali giapponesi zori realizzati in paglia di riso. Da questa ispirazione nasce la tipica texture a grana di riso della suola in gomma, elemento distintivo che le rende immediatamente riconoscibili. Originariamente rivolte alle classi popolari brasiliane, a partire dagli anni ’90 le Havaianas vengono ripensate in chiave fashion con una palette più ampia, stampe accattivanti e una comunicazione brillante. In pochi anni diventano un simbolo globale dello stile di vita brasiliano: rilassato, gioioso e autentico.

La loro iconicità si fonda su una combinazione di fattori. Il comfort è impareggiabile: la gomma morbida e resistente garantisce una calzata comoda anche per lunghe camminate. Il design semplice ma sempre attuale si adatta facilmente a ogni stile personale. Inoltre, le Havaianas sono uno dei pochi accessori capaci di unire accessibilità e status symbol: amate tanto dalle star internazionali quanto dalle persone comuni. Non meno importante, la loro straordinaria durabilità le distingue da qualsiasi altro paio di infradito.

Nonostante siano nate per la spiaggia, le Havaianas hanno trovato un posto d’onore anche nel guardaroba urbano. In riva al mare si abbinano perfettamente a top leggeri, shorts di lino, occhiali oversize e borse in rafia, completando un look fresco e vacanziero. In città, invece, sono ideali con jeans tagliati alla caviglia, t-shirt oversize o camicie leggere, magari accompagnate da una borsa a tracolla e accessori discreti per un tocco di street style rilassato ma ricercato. Anche di sera, durante le uscite estive, un modello più raffinato con dettagli metallici o glitter si sposa alla perfezione con un vestito lungo e fluido, creando un outfit elegante e disinvolto.

Negli ultimi anni, le Havaianas sono diventate protagoniste anche dello streetwear. Stilisti e influencer le hanno reinterpretate in modi innovativi: con plateau, abbinamenti inaspettati come blazer oversize o gonne midi, fino all’accostamento con calzini per un’estetica audace e urbana. Sono apparse nelle metropoli di tutto il mondo come elemento chiave di uno stile pratico ma ricercato, diventando un vero e proprio statement nel mondo della moda contemporanea.

Ora, grazie agli sconti Amazon, è il momento perfetto per portare a casa un pezzo di questa icona mondiale, che coniuga tradizione, tendenza e funzionalità in un unico, semplice gesto: infilarsi un paio di infradito e vivere l’estate con leggerezza e personalità!

