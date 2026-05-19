Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il look dell'estate con solo due accessori

Diciamoci la verità: l’ansia da “cosa mi metto quando ci sono 30 gradi all’ombra” è reale. Se però pensate che le infradito siano destinate a sopravvivere solo tra la sabbia e il bagnasciuga, siete rimasti decisamente indietro. Lo street style più cercato del momento lo ha messo in chiaro: quando si parla di questo mood, c’è un solo brand che detta le regole, Havaianas.

Nato in Brasile nel 1962 e ispirato ai tradizionali sandali giapponesi Zori con la suola in paglia di riso (da qui la tipica texture a grana di riso delle suole), il marchio ha trasformato una calzatura ultra-semplice in un cult globale della cultura pop.

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Oggi Havaianas è sinonimo di libertà, estate perenne ed energia vibrante. Per anticipare i trend della stagione, la combo definitiva in tonalità pastello è un biglietto di sola andata per il look più fresco della stagione.

Il Level Up delle infradito: Havaianas Slim Flatform

Dimenticate le suole rasoterra che stancano i piedi dopo cinque minuti di camminata. Le Havaianas Slim Flatform fanno un vero e proprio level up di stile e comfort: la suola platform rialzata regala istantaneamente quei centimetri in più che slanciano la silhouette, regalandovi l’altezza di un tacco ma con la comodità assoluta di una nuvola.

Offerta Havaianas Havaianas Slim Flatform f

La shade della stagione è il Lilac Breeze, un lilla pastello pazzesco, super instagrammabile e studiato appositamente per far risaltare anche il minimo accenno di abbronzatura. Le fascette sottili mantengono il piede nudo e super raffinato. Il prezzo è un vero e proprio must-copgrazie agli sconti del momento.

L’accessorio geniale: Mini Bag Chain II

Per completare l’outfit serve il pezzo forte, e la Havaianas Mini Bag Chain II è l’oggetto del desiderio che non sapevate di volere. Creata nello stesso materiale siliconico indistruttibile e waterproof delle ciabatte (addio panico da drink rovesciato), è grande abbastanza per contenere lo smartphone, le chiavi e il vostro gloss preferito.

Offerta Havaianas Mini Bag Chain II lilla

Il vero dettaglio che fa impazzire le fashioniste è la catena chunky in plastica, un richiamo perfetto all’estetica dei primi anni Duemila da portare al polso come se fosse un gioiello. La colorazione lilla ha quel sottotono freddo, minimal e sofisticato che si fonde divinamente con il lilla delle flatform, creando un contrasto cromatico delicato ma di grandissimo impatto visivo. Anche lei è in offerta a tempo su Amazon (disponibile anche in nero!).

Offerta Havaianas Mini Bag Chain II grigio ghiaccio

Così, con un budget totale mini, vi assicurate un set coordinato, indistruttibile e ad altissimo tasso di stile.

Che decidiate di abbinare questa combo a un vestito lungo in lino total white, a un completo shorts e camicia over in denim leggero, o semplicemente sopra il vostro bikini preferito per un pool party, il risultato non cambia. Sarete incredibilmente glam senza aver speso ore davanti allo specchio. Le offerte su Amazon sono limitate, quindi il consiglio è uno solo: non dormirci sopra.

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