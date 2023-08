Arisa, la foto senza veli su Instagram: “Valuto proposte di matrimonio”

Fonte: IPA Arisa, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Denudarsi completamente su Instagram per cercare l’anima gemella? Una scelta azzardata – enormemente criticata – ma anche approvata, con buona pace di tutti. Arisa, poi, è tra le artiste che più ci ha abituate a scatti particolari sui social: un modo per celebrare la sua femminilità, ma anche per liberarsi dalle etichette e dai costrutti che a lungo le hanno dato non pochi problemi. Oggi, però, l’artista è libera di esprimersi, senza avere paura dei giudizi. Tanto da aver condiviso una foto senza veli, con una didascalia ironica (a dir poco).

Arisa, la foto senza veli su Instagram per trovare l’amore

Dopo aver conquistato tutti a La Notte della Taranta 2023, con un abito sensualissimo, Arisa ha condiviso uno scatto molto particolare su Instagram. Una foto dove è nuda, senza veli, con solo una cavigliera. Capello tirato all’indietro, sguardo sensuale, diretto alla fotocamera. A incuriosire, però, è stata soprattutto la didascalia con cui ha scelto di accompagnare la serie di scatti.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi”. Non solo: ha anche messo in chiaro alcune richieste, come “no perditempo”, o ancora “nessuna bugia”. Le intenzioni? Dovrebbero essere serie al massimo. Arisa – al secolo Rosalba Pippa – non ha mai nascosto di voler trovare l’amore. Anzi: il suo desiderio è quello di riuscire a creare la propria famiglia, tanto da aver valutato anche l’idea di fare un figlio da sola.

Le reazioni al post di Arisa – come è ovvio – sono state diverse: da una parte c’è chi l’ha difesa – ma è proprio necessario difendere? – e dall’altra chi l’ha sostenuta, o ancora criticata. Lei, però, non ha fatto una piega. Anzi, ha condiviso nuovamente la sua foto senza veli nelle stories, invitando tutti coloro che vorrebbero sposarla a scrivere a un indirizzo e-mail. “Non è un gioco”, ha sottolineato, lasciando intendere, dunque, che le intenzioni sono più che serie.

Gli amori di Arisa

Nell’estate del 2022, Arisa ha ammesso di aver rinunciato agli uomini. Lo ha fatto con un’intervista al settimanale Oggi: una rinuncia, la sua, che però non sembrerebbe essere durata molto. Ma l’artista è un’inguaribile romantica: non si è mai fermata, si è sempre dedicata alla sua carriera, con uno sguardo sognante verso quell’amore che, però, non è arrivato come avrebbe voluto.

Tanti gli ex fidanzati o i flirt: la relazione più recente, quella con Vito Coppola, con cui ha vinto Ballando con le Stelle, non ha funzionato, lasciando di fatto un vuoto nella vita dell’artista. “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Con il suo post su Instagram, tuttavia, Arisa ha messo in chiaro le cose: no, ci ha pensato a rinunciare all’amore, ma evidentemente il desiderio di trovare l’anima gemella va ben oltre le delusioni cocenti, gli amori finiti, le lacrime versate. Certo, il suo rimane un post destinato a far discutere, che probabilmente nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Ma, alla fine, chi siamo noi per giudicare?