Notte della Taranta, Arisa sensualissima: il balletto tra pizzi e trasparenze

Fonte: IPA Arisa, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Arisa è partita e nessuno la ferma più. Dopo un passato da tenera e goffa brava ragazza, la cantante di Sincerità si è riscoperta bomba sexy e non sembra intenzionata a tornare indietro. Sensuali foto in bikini, servizi fotografici senza veli e, adesso, anche un balletto ad alto tasso di erotismo.

La performance è servita alla cantante per annunciare la sua partecipazione in veste di ospite principale al concertone de La Notte della Taranta, la grande manifestazione musicale pugliese che si tiene a Melpignano, in provincia di Lecce, e che quest’anno è guidato da Fiorella Mannoia. Al grande evento si attendono oltre 250mila spettatori, mentre il resto d’Italia potrà assaporarne il ritmo sabato 2 settembre, in seconda serata su Rai 1.

Il sexy balletto di Arisa

“Sei bella che la musica non c’è” cantava Coez e, proprio come la musa del cantautore indie, anche Arisa ancheggia senza il bisogno di un’orchestra suonante. Affacciata su una terrazza pugliese, con alle spalle la calda luna del sud, la cantante si è esibita in un sensuale balletto le cui movenze ricordano quelle della tradizionale taranta salentina. “A tra poco” ha scritto, ricordando ai follower la sua partecipazione a La Notte della Taranta.

A rendere il video così sensuale anche l’abito sfoggiato da colei che all’anagrafe si chiama Rosalba Pippa. Un abito in pizzo nero, vedo non vedo (ma soprattutto vedo), che lascia le spalle nude e si apre sotto la vita con due profondissimi spacchi. A tenerlo fermo, un grande bustino dal sapore bdsm. Al collo, un laccetto nero; mentre i piedi sono nudi, come li avrebbe tenuti la zingara Esmeralda del Gobbo di Notre Dame, cui questo outfit sarebbe decisamente piaciuto.

La performance di Arisa si è guadagnata il consenso di quasi 30.000 fan e i complimenti di parecchi nomi noti. “Che brava” scrive Giulia Salemi; “top” commenta Elisa D’Ospina. Luca Ward applaude, mentre Michele Bravi esordisce con un prosaico “che bonaa”. E chi può contraddirlo. Le lezioni di pizzica prese da Arisa nelle ultime settimane, e ben documentate sul suo profilo Instagram, sembrano aver dato i loro frutti.

La Notte della Taranta: il concerto che il Sud Italia

La Notte della Taranta è uno dei più grandi festival musicali d’Italia, con lo sguardo rivolto in particolare alla tradizione musicale del sud Italia e della Puglia. Il concertone, giunto alla sua ventiseiesima edizione, si svolge infatti nel bel paesino di Melpignano, in provincia di Lecce, a conclusione di un intero mese di Festival itinerante che ha portato la tradizionale taranta in giro per la regione. A fare da maestra concertratice (questo il titolo tradizionale) Fiorella Mannoia, che interpreterà alcuni brani classici accompagnata da un’orchestra di 30 musicisti.

Numerosi e succosi gli ospiti, a cominciare appunto da Arisa che al fianco di Mannoia si esibirà in due brani della tradizione pugliese: il divertente Ferma Zitella e il romantico e straziante Lu Rusciu de lu mare, che racconta del tragico amore tra una nobildonna e un soldato. In scaletta anche Brunori, che canterà nella lingua arbëreshë, parlata nella piana degli albanesi pugliese. Tananai e, ancora, il gruppo Nidi D’Arac. Sulle note dell’Orchestra Popolare, si esibirà il Corpo di Ballo de La Notte della Taranta.

Dove guardare La Notte della Taranta in tv

Il concertone de La Notte della Taranta si terrà oggi 26 agosto a partire dalle ore 22.30 e sarà poi trasmesso in differita su Rai 1, nella seconda serata di sabato 2 settembre. L’evento sarà visibile anche in streaming, sulla piattaforma di RaiPlay, ma bisognerà attendere una settimana.