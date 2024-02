Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Il segreto dello sguardo di Arisa? Sono i patch occhi anti-fatica, l’ideale per contrastare i segni della stanchezza e le occhiaie, regalando uno sguardo sempre rilassato e un contorno occhi disteso, luminoso e levigato.

Arisa è sempre in viaggio e, fra un concerto e l’altro, si prende cura della sua bellezza con alcuni rimedi beauty. Come ha svelato lei stessa in un video pubblicato su TikTok, la cantante non rinuncia mai al patch occhi, da applicare mentre è in treno oppure in auto, prima di un live o un’intervista importante. Un vero e proprio segreto di bellezza super per lei che è spesso di fretta.

I patch occhi anti-fatica di Arisa

I patch occhi preferiti di Arisa sono i FlashPatch Illuminating Eye Gels di Patchology che agiscono in soli 5 minuti, illuminando il contorno occhi e correggendo le imperfezioni. Tutto grazie ad una miscela di ingredienti che rendono la carnagione luminosa, attivano la microcircolazione ed evitano la pigmentazione. Mentre l’idrogel tonifica e rinfresca la pelle intorno agli occhi, particolarmente sottile e delicata.

Dove trovare i patch occhi amati da Arisa? Sono in vendita su Sephora e su Amazon. Su Sephora il prezzo è leggermente inferiore rispetto ad Amazon, in entrambi i casi la confezione comprende cinque confezioni monouso da mettere in borsetta e usare all’occorrenza, proprio come ci svela la cantante.

In gel e illuminanti, questi patch risvegliano lo sguardo, regalandogli lucentezza e freschezza. Si possono sfruttare pure per eliminare le occhiaie scure grazie ad una formulazione che agisce contro l’iperpigmentazione. L’applicazione dura pochi minuti e i risultati sono immediati con un’azione profonda ed efficace scontro stress e poche ore di sonno.

Come usare i patch occhi di Arisa

Il bello dei patch occhi è che si possono usare un po’ ovunque e che agiscono all’istante. Il tempo di applicazione è di appena un quarto d’ora con risultati eccellenti. Estratto di tè verde, vitamina C e minerali infatti agiscono insieme per uniformare il colorito, migliorare il microcircolo e combattere lo stress ossidativo. Le occhiaie vengono schiarite in modo naturale e la pelle diventa subito radiosa.

Per aumentare l’efficacia usa un trucchetto molto utile: tieni le patch in frigo. Usandole a freddo infatti l’azione sgonfiante sarà moltiplicata! Ricordati di applicare con attenzione i patch, facendo in modo che aderiscano alla perfezione alla pelle. Solo in questo modo potrai goderti al massimo i suoi benefici. Una volta rimossi i patch massaggi il siero in eccesso, lasciandolo assorbire.

Usa i patch ogni volta che ne hai bisogno oppure una volta a settimana per creare una routine di bellezza che ti consentirà di eliminare le occhiaie. E dopo i patch cosa fare? Arisa di solito usa un siero viso perfetto per idratare la pelle e contrastare l’invecchiamento cutaneo. Scegli un prodotto con una formulazione a base di vitamina C e melatonina per una cute luminosa e rimpolpata. Assumendo anche il collagene sotto forma di integratore per un effetto super capace di ridefinire i contorni del viso e di donare una pelle priva di segno del tempo e imperfezioni.