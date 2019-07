Come ridurre le occhiaie? Trucchetti e prodotti efficaci per illuminare lo sguardo

editato in: da

Non importa l’età o il sesso: uomini, donne, giovanissime e più mature, chi soffre di borse ed occhiaie cerca sempre il modo per sbarazzarsene. A volte causate da cattivo sonno ed alimentazione, skincare routine sbagliata o semplicemente genetiche, ecco come ridurle o sconfiggerle con qualche piccolo trucco e prodotti ad hoc!

Il consiglio più scontato, ma davvero efficace

È vero, lo dicono sempre tutti, ma d’altronde è vero: un buon sonno ristoratore è quello che ci vuole per ridurre le occhiaie e sgonfiare le borse. Efficace in particolare modo se non le avete dalla nascita ma se ve le ritrovate a causa di un periodo di stress, quello che ci vuole è dormire il giusto quantitativo di ore, che va circa dalle 7 alle 9. È un trucchetto a costo zero che vi permette non solo di apparire con uno sguardo più luminoso e riposato, ma che in generale fa bene alla salute: riduce lo stress, mantiene il giusto ritmo del metabolismo e ci fa essere più attivi durante la giornata. Ed anche se avete occhiaie scure e borse fin da quanto siete piccole, almeno dormire un po’ di più vi aiuterà a non farle aumentare.

Un rimedio per decongestionare istantaneamente le borse

Se soffrite di borse ed occhiaie, la sera prima di andare a dormire ricordatevi di mettere due cucchiaini in freezer e di lasciarli tutta la notte. Al mattino seguente, appena sveglie, poggiateli sotto l’occhio dalla parte convessa e teneteli finché non si saranno scaldati. Noterete subito come la zona sarà immediatamente più sgonfia e il colore dell’occhiaia schiarito, perché l’effetto freddo aiuterà a drenare i liquidi accumulati e la circolazione.

Applicare prodotti specifici per borse ed occhiaie ed effettuate un massaggio drenante

Sicuramente i prodotti cosmetici non possono fare miracoli, ma possono essere davvero un valido aiuto per combattere questo problema. Scegliete formulazioni leggere, in gel se avete un contorno occhi non troppo secco, se invece è disidratato meglio optare per texture più ricche e corpose. Non esagerate con la quantità, picchiettatene il giusto con l’anulare, il dito più delicato che esercita meno pressione, per non irritare la pelle sensibile e sottile dell’occhio. Effettuate un massaggio drenante picchiettando il prodotto dall’interno verso l’esterno ed attenzione a scegliere prodotti adatti anche ad essere applicati sotto l’occhio: la maggior parte dei prodotti per questa zona, se non sono specifici per borse ed occhiaie, vanno applicati sull’osso, prima che inizi l’occhiaia vera e propria. Il consiglio in più? Tenete i vostri prodotti occhi in frigo, per un effetto rinfrescante e decongestionante immediato!

Il contorno occhi per il giorno: leggero ed illuminante

Importante è diversificare la tipologia di prodotti tra il giorno e la sera, perché durante la giornata il nostro contorno occhi ha esigenze diverse rispetto alla notte. Di giorno concentriamoci su un prodotto dalla texture leggera, che vada bene come base trucco e che abbia spf, per proteggerci dall’aggressione dei raggi esterni e dai radicali liberi o, nel caso in cui non ne fosse provvisto, applichiamo il nostro contorno occhi e sopra un solare specifico. Ottimi i prodotti con microparticelle riflettenti o con pigmenti gialli e verdi, che aiutano a minimizzare rispettivamente occhiaie marroni o rosse/violacee, come ad esempio la Banana Bright Eye Crème di Olehenriksen o la Crema Contorno Occhi Anti-Occhiaie di FaceD . Avendo del pigmento sono perfetti prima del makeup, così da applicare meno correttore, ma vanno evitati la sera, prediligendo trattamenti urto.

La notte è il momento migliore per applicare trattamenti specifici con principi attivi puri

La notte è il momento migliore per applicare prodotti con elevati principi attivi perché la pelle è più reattiva. Infatti, la melatonina che produciamo non solo aiuta e regola il riposo, ma contribuisce a riparare i tessuti danneggiati grazie alla sua azione antiossidante. Ecco quindi che l’applicazione di trattamenti anti borse ed occhiaie con principi puri verrà ottimizzata durante la rigenerazione cellulare notturna, via libera quinti a prodotti antiage che lavorano sulla pigmentazione ed il gonfiore dell’occhio. Inoltre, i prodotti specifici per la notte sono formulati appositamente, non contengono filtri chimici o elementi che servono da aggrappante per il makeup.

Almeno una volta a settimana effettuate una maschera decongestionante

Siamo abituati ad utilizzare maschere viso di ogni tipo, ma quando si tratta degli occhi tendiamo a dimenticarci che richiedono prodotti specifici da effettuare con cadenza settimanale. I patch occhi sembrano andare di moda e ne esistono davvero di tanti tipi: idratanti, nutrienti, illuminanti, antiage, contro borse ed occhiaie. Agiscono velocemente: si applicano, si lasciano in posa e si massaggia il siero rimanente, per un trattamento 2-in-1. Ne esistono per il giorno e la sera e possono essere utilizzati anche più volte durante la settimana. Un’alternativa meno comune sono le maschere contorno occhi, da applicare come una crema ma in quantità maggiore. Spesso sono prodotti di alta qualità, formulati con attivi puri e pregiati, come la Excellence Masque Crème Magique di Eisenberg, dall’effetto tensore, levigante, lisciante e rigenerante. Contiene caffeina per attenuare borse ed occhiare e la speciale formula Trio-Moléculaire®, per un’azione anti-età intensiva.

