Fonte: iStock Prime Day, compra questo epilatore a un prezzo incredibile

Amatissimo, desiderato, utilizzato da tantissime persone e ora lo si può comprare a quasi la metà del prezzo di partenza. Stiamo parlando dell’epilatore più venduto, ovvero il Braun Silk-épil 9 che, in occasione del Prime Day 2024, può essere nostro con il 40 per cento di sconto e che promette fino a 4 settimane di pelle liscia.

Il Prime Day è tornato (dura dal 16 al 17 luglio 2024 fino alle 23,59) ed è l’occasione che aspettavamo per poter comprare oggetti e prodotti che abbiamo desiderato a lungo, delle migliori marche e con scontistiche davvero eccezionali.

Per poter accede alle offerte bisogna essere iscritti ad Amazon Prime, l’abbonamento che offre tantissimi servizi e apre a una marea di vantaggi.

Il costo annuale è di 49,90 euro, mentre quello mensile ammonta a 4,99 euro: il primo mese, però, è gratuito e ci permette di sperimentare tutti i servizi. Compreso quello di accedere agli sconti folli del Prime Day 2024.

L’epilatore più venduto a quasi la metà: l’acquisto top

In occasione del Prime Day ci sono tantissimi prodotti scontati, compresi i dispositivi per la cura di sé. Proprio come il Braun Silk-épil 9, epilatore amatissimo e più venduto che in questa occasione è stato messo a disposizione ad un prezzo davvero eccezionale: lo si può, infatti, comprare a 99,99 euro, mentre il prezzo consigliato è di 184,99 euro. Verificalo al link qui sotto.

Offerta Braun Silk-épil 9 L’epilatore amatissimo e più venduto a un prezzo mai visto

Un vero affare da non farsi sfuggire per dire addio ai peli superflui e sfoggiare una pelle liscia, morbida e setosa. Infatti, questo dispositivo promette fino a quattro settimane di pelle liscia, che si può ottenere in ogni momento. L’epilatore è dotato di un’ampia testina oscillante che segue il corpo e arriva a eliminare anche i peli più corti e difficili.

Si può usare a secco, ma anche sotto la doccia o durante la vasca da bagno: l’epilazione diventa così un rituale di benessere da concedersi in quei momenti speciali della giornata che si spendono nella cura di sé. E per tutti coloro che temono il dolore della depilazione, Braun ha pensato a un cappuccio con rulli massaggianti che riduce la sensazione di fastidio.

Offerta Braun Silk-épil 9 L’epilatore per sfoggiare una pelle liscia fino a 4 settimane

Braun Silk-épil 9, perché comprarlo con il Prime Day

Ci sono tantissime ottime ragioni per comprare il Braun Silk-épil 9 in occasione del Prime Day 2024. Oltre al prezzo stracciato, anche i tanti vantaggi che offre questo dispositivo. Basti pensare, ad esempio, che ha 40 pinzette con tecnologia MicroGrip che riescono a rimuovere i peli corti (fino a 0,5 millimetri) in una sola passata e ha una luce smartlight che mostra anche i peli più sottili, ovvero quelli che potrebbero sfuggire a una prima occhiata.

Nota aggiuntiva e non meno importante: questa tipologia di epilatore rimuove anche i peli più ostinati, proprio quelli che sfuggono anche alla ceretta. Quindi non si deve aspettare che abbiano una lunghezza consona per agire e per sfoggiare una pelle a prova d’estate.

Offerta Braun Silk-épil 9 L’epilatore da utilizzare anche sotto la doccia o nella vasca da bagno

Una vera occasione imperdibile che si può cogliere solamente in occasione del Prime Day 2024.

Per rimanere aggiornati su tutte le offerte in vigore fino alle 23,59 di mercoledì 17 luglio basta seguire la pagina Amazon dedicata.

