Epilazione precisa e veloce anche a casa con il device iconico che ora ti costa la metà

Gambe liscie in ogni momento e senza ceretta? Con l'epilatore in sconto su Amazon si può, e il risultato non ve lo farà lasciare mai più

Stanche di dover prendere appuntamento dall’estetista ma anche assolutamente intenzionate a non usare mai un rasoio? La soluzione per avere gambe lisce e perfette per settimane c’è, e la trovate adesso in sconto su Amazon. Un’offerta di cui approfittare in occasione delle giornate dedicate al Prime Day Amazon (che dureranno fino alle 23.59 dell’11 luglio) e che vi donano la possibilità di accaparrarvi un epilatore dalla prestazione rapida e precisa come non mai, Braun Silk-épil 9. Un tool che non vorrete più lasciare e che risolve la depilazione con la massima efficacia e il minimo sforzo.

Perché provare l’epilatore Braun Silk-épil 9

Un tool per l’epilazione a casa, comodamente e senza sforzo. Uno strumento veloce ed efficiente, dotato di una testina ampia e oscillante, che segue i contorni del tuo corpo, anche nelle parti più difficoltose, come le ginocchia per esempio, senza sforzo e garantendovi un’epilazione efficace e impeccabile che dura fino a 4 settimane. Un epilatore elettrico che rimuove i peli con precisione e senza tralasciarne nessuno, nemmeno quelli più corti (0,5 mm) che la ceretta non è in grado di catturare (e che vi obbligano ad aspettare tra una seduta e l’altra).

Un epilatore che, grazie al cappuccio con rulli massaggianti di cui è dotato e che facilita la depilazione, aiuta a ridurre la sensazione di dolore durante l’uso, garantendovi un comfort maggiore e un utilizzo ottimale sia con la pelle asciutta che usandolo sotto l’acqua. Insomma, un epilatore che va bene sempre e che risolve la questione depilazione in poco tempo, senza dolore (o riducendolo ai minimi termini) e ogni volta che ne avete bisogno, senza dover aspettare che la ricrescita dei peli sia sufficiente.

In più, grazie alla sua precisione e alla sua capacità di raggiungere anche i peli più corti, l’epilatore Braun Silk-épil 9 vi evita di dover ricorrere all’utilizzo di sostanze chimiche nelle fasi di mezzo, evitando di irritare la pelle e assecondando ogni vostra esigenza e tempistica.

Come si utilizza l’epilatore di Braun

Ma come si utilizza l’epilatore Braun Silk-épil 9? Per prima cosa è importante preparare la pelle a essere depilata, pulendola accuratamente e asciugandola bene. Anche l’idratazione è molto importante se si vuole ottenere una depilazione perfetta, ecco perché è importante usare un prodotto ad hoc per idratare la pelle ed evitare che si formino delle irritazioni sulla pelle.

Una volta fatto, potete iniziare con l’epilazione, impostando il dispositivo e selezionando livello di velocità appropriato per l’area del corpo da trattare. Grazia alla comoda maniglia di precisione di cui è dotato l’epilatore Braun, avrete un’esperienza assolutamente confortevole, anche e soprattutto nelle aree più sensibili.

Per eseguire correttamente l’epilazione, dovrete mantenere la pelle tesa e guidare lentamente l’epilatore nella direzione opposta alla crescita dei peli, facendo attenzione a non spostare l’epilatore sulla pelle troppo velocemente per ottenere un risultato ottimale e ridurre al minimo le irritazioni della cute. Infine, dopo l’epilazione, e in caso si formino dei rossori, potete applicare un prodotto doposole o una lozione lenitiva, per nutrire e lenire la pelle. Et voilà, avrete una cute liscia e perfettamente depilata. Un tool da avere acquistare adesso, approfittando delle offerte del Prime Day Amazon e degli sconti in atto.

