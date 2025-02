Non solo epilatore, questo tool che rassoda e deterge la pelle del viso è la coccola beauty da provare

Un tool dalla triplice azione per la cura e la bellezza del viso? Esiste ed è in sconto su Amazon, per un plus di benessere alla pelle a cui non potrete più rinunciare

Fonte: iStock Il tool che si prende cura della pelle del viso a 360° è in sconto su Amazon

Prendersi cura della pelle è una di quelle cose che mai e poi mai dovremmo dimenticarci di fare. E non solo per sfoggiare un colorito luminoso e sano durante le nostre giornate, ma anche per preservarla dai segni del tempo e dai cambiamenti fisiologici a cui la cute va incontro. Creme, tonici, Gua sha per aiutare il drenaggio dei liquidi, prodotti stimolanti e che riducono o eliminano eventuali inestetismi. Tutto vale per una skincare completa ed efficace, ma quanti prodotti che ci si deve ricordare di usare! Ma ecco che arriva un vero alleato per il benessere e la cura della pelle del viso. Un tool che agisce su tre fronti diversi: epilazione, tonificazione cutanea e detersione. Impossibile? Assolutamente no, è la risposta arriva grazie a Braun FaceSpa Pro SE921, il primo dispositivo di epilazione viso “tutto-in-uno” al mondo e che trovate in sconto su Amazon.

Braun FaceSpa Pro SE921, il tuo nuovo alleato beauty per la pelle del viso

Un prodotto che nasce dall’esperienza di Braun e che agisce in modo mirato per la depilazione viso ma anche per la sua pulizia, combinando tra loro diversi accessori e aiutando a ottenere una pelle radiosa e curata a 360°.

Un accessorio di bellezza, che stimola la pelle del viso andando a migliorare la circolazione, ma che svolge anche la sua funzione primaria di epilazione, garantendovi una pelle liscia. Il tutto con l’aggiunta di una efficacissima funzione tonificante, che dona un colorito uniforme alla cute fin dal primo utilizzo.

Un prodotto completo, quindi, è che comprende un epilatore FaceSpa, una spazzola per la pulizia delicata del viso e una testina tonificante, oltre al suo caricatore e a una comoda confezione che lo rende portabile ovunque.

Come funziona Braun FaceSpa Pro SE921

Ma come funziona esattamente Braun FaceSpa Pro SE921? Grazie all’accessorio epilatore di cui è dotato, (con dieci micro fori per catturare i peli più sottili) Braun FaceSpa rimuove delicatamente i peli del viso a partire dalla radice, permettendovi di ottenere una pelle liscia e morbida che dura a lungo. Un’azione delicatissima ma ad alta efficienza, perfetta per le zone del viso come il contorno labbra (in cui si formano i classici baffetti) e nella zona al centro della sopracciglia. In più, la sua funzione Wet&Dry consente di utilizzarlo comodamente e in sicurezza anche nella vasca o sotto la doccia.

La spazzola per la pulizia delicata del viso, poi, è perfetta per rimuove in modo efficace e con un leggero massaggio il trucco. Un tool da usare quotidianamente e con il detergente che siete solite applicare durante la consueta skincare. Infine, la testina Micro Vibrante di cui è dotato Braun FaceSpa, svolge un’azione mirata tonificante e rassodante, soprattutto se usata insieme al siero o alla crema viso, massaggiando la pelle del viso e andando ad alleviare eventuali tensioni e il dolore.

Insomma, questo si che è prodotto da avere tra i vostri must di bellezza per la cura della pelle del viso. Un tool professionale e che vi coccola come foste appena uscite da un centro estetico, ma con il vantaggio di fare tutto comodamente a casa vostra e con una spesa limitatissima, grazie all’offerta in corso che non dovreste perdervi per nulla al mondo.

