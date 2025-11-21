Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Addio peli superflui con i tool in sconto per il Black Friday Amazon

Quando si parla di depilazione ci sono almeno tre fattori che incidono sulla scelta di come eseguirla: la velocità e praticità, la resa e la durata, e la precisione della depilazione stessa. E quasi mai si trova un modo per averle tutte e tre.

Scopri tutte le offerte in corso per il Black Friday di Amazon

Ma con la settimana del Black Friday Amazon tutto cambia, fino al 1 di dicembre potrete avere un tool che fatto questo e anche di più, uno dei migliori modelli di epilatore laser, per garantirvi un’epilazione a luce pulsata direttamente a casa vostra, rapidamente e con un risultato come foste appena uscite dall’estetista.

Scopri il servizio prime per vantaggi su spedizioni veloci e gratuite

Come funziona l’epilazione a luce pulsata

Un dispositivo che permette di rimuovere i peli superflui grazie alla fototermolisi selettiva, ovvero per effetto di un fascio di luce policromatica ad alta intensità (Intense Pulsed Light o IPL) che, quando colpisce il pelo, e la melanina che lo colora, si trasforma in calore.

L’alta temperatura raggiunta si traferisce al bulbo pilifero che porta alla degenerazione dello stesso quindi alla caduta del pelo.

In parole semplici, quindi, durante l’epilazione a luce pulsata accade che:

i bulbi piliferi vengono colpiti da radiazoni luminose emesse dall’epilatore e queste vengono assorbite dalla melanina dei peli;

l’energia si trasforma in calore che surriscalda il follicolo e che va a degenerare il pelo provocandone la caduta;

e che va a degenerare il pelo provocandone la caduta; durante il processo, arrivando ad alte temperature, la struttura del pelo si indebolisce, rallentandone la ricrescita.

Quali epilatori a luce pulsata scegliere

E tutto con un utilizzo facile, veloce e con una performance impeccabile. Ma quale tool scegliere approfittando delle offerte del Black Friday Amazon in corso?

Primo della lista e dal budget contenuto, è l’epilatore laser di Haarlosy. Un dispositivo che racchiude tre tecnologie: HR (depilazione luce pulsata) per ridurre ed eliminare i peli superflui, SC per stimolare la pelle e RA per la rigenerazione cellulare. Un epilatore con sistema di raffreddamento integrato, che mantiene la testina tra 5-10°C, proteggendo la pelle da rossori e bruciori e che si può utilizzare su ogni parte del corpo.

Haarlosy L’epilatore a luce pulsata da acquistare adesso

Altro tool di Haarlosy è l’Epilatore Luce Pulsata Indolore IPL, un dispositivo professionale ideale come epilatore laser donna per gambe e braccia, che garantisce risultati duraturi già dopo 4-6 settimane. Un epilatore Luce Pulsata 3-in-1 che combina la depilazione HR, la stimolazione SC e la rigenerazione RA cellulare. Un tool che durante l’epilazione riduce i peli superflui, migliora l’elasticità cutanea e illumina la pelle.

Haarlosy Il tool da avere per dire basta ai peli superflui

L’epilatore a luce pulsata di Deplite, è integrato da una funzione di raffreddamento che riduce la temperatura cutanea fino a 8°C, rendendo la depilazione più confortevole e prevenendo la formazione di irritazioni. Un tool ideale per la depilazione della pelle sensibile e che garantisce un utilizzo delicate e sicuro, anche se fatto frequentemente. Un dispositivo con 9 Livelli di energia regolabili e un’emissione energetica fino a 21J, che agisce in profondità sui follicoli piliferi e assicura una depilazione efficace.

Offerta Deplite Stop ai peli superflui con la luce pulsata

Philips Lumea 8000 è dotato di un sensore SmartSkin che rileva il tono della pelle e indica l’intensità luminosa da utilizzare durante l’epilazione. Un tool include 4 accessori intelligenti ed ergonomici, per viso, per il corpo, le ascelle e la zona bikini, agendo sulla peluria e riducendola fino al 92% dopo sole 3 sedute, mantenendo la pelle liscia per 18 mesi.

Offerta Philips Il tool per dire addio ai peli superflui

Infine, ecco anche l’epilatore a luce pulsata di Braun, un tool professionale che garantisce in trattamento completo in soli 10 minuti. Un utilizzo confortevole e indolore su tutto il corpo, gambe, braccia, petto, schiena, viso, ascelle e che si utilizza anche sulla zona bikini, più delicata e sensibili, grazie a delle testine apposite. Un dispositivo dermatologicamente testato, con protezione integrata e filtro UV per donare massima sicurezza alla pelle.

Offerta Braun L’epilatore a luce pulsata su cui investire

Insomma, degli epilatori a luce pulsata da provare e di cui approfittare durante questa settimana di Black Friday Amazon, un investimento da regalarsi o da regalare in vista del Natale e di cui non vi pentirete per i prossimi anni.

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!