Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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Se stavi aspettando il momento giusto per dire addio all’appuntamento fisso dall’estetista e al dolore della ceretta, quel momento è arrivato. Immagina la libertà di una pelle liscia, perfetta e senza peli non per giorni, ma per mesi. Questo sogno è una realtà accessibile grazie al Philips Lumea 9900 (modello BRI953/02), l’alternativa domestica definitiva ai costosi trattamenti laser in salone. E la notizia migliore è che in questo momento puoi portarlo a casa approfittando di un forte sconto su Amazon, rendendolo un investimento ancora più intelligente per la tua beauty routine.

Offerta Philis Philips Lumea 9900 - dispositivo di epilazione IPL

Philips Lumea 9900: risultati eccezionali e duraturi, ora ad un prezzo wow

Dimentica l’impegno quotidiano della depilazione. Gli studi clinici dimostrano che la tecnologia a luce pulsata (IPL) del Lumea 9900 riduce i peli fino al 92% dopo sole tre sedute. Seguendo il semplice programma iniziale, che richiede un trattamento solo ogni due settimane, la metà del tempo rispetto a molti altri dispositivi, potrai goderti una pelle meravigliosamente liscia fino a ben 18 mesi. È un risultato straordinario, supportato da oltre vent’anni di ricerca e test condotti su oltre 3.000 donne, che ti regala risultati professionali nel comfort del tuo bagno.

Intelligenza e personalizzazione al tuo servizio

Ciò che rende questo dispositivo il top di gamma è la sua capacità di adattarsi a te. Grazie alla tecnologia SenseIQ e al sensore SmartSkin, il Lumea 9900 rileva automaticamente il tono della tua pelle e imposta l’intensità luminosa più sicura e confortevole. Ma non sei sola durante il trattamento: l’esclusiva integrazione con l’app Lumea IPL ti offre le funzionalità SkinAI. Avrai a disposizione un analizzatore virtuale che monitora i tuoi progressi nel tempo e un contatore di flash audio che ti guida passo dopo passo, assicurandoti di non tralasciare nessuna zona.

Versatilità per ogni curva del tuo corpo

Il design del Lumea 9900 è pensato per offrirti la massima praticità. Viene fornito con tre accessori intelligenti ed ergonomici, studiati specificamente per viso, corpo e zone di precisione come ascelle e linea bikini. Una volta agganciato l’accessorio, il dispositivo riconosce la zona e attiva il programma più efficace. Inoltre, la sua doppia modalità di utilizzo fa la differenza: puoi usarlo con il filo per trattare rapidamente aree ampie come le gambe, oppure senza filo per manovrarlo facilmente nelle zone più difficili da raggiungere.

Offerta Philis Philips Lumea 9900 - dispositivo di epilazione IPL

Sviluppato in collaborazione con scienziati e dermatologi, il trattamento è delicato e indolore. La formula Smart Pulse bilancia perfettamente potenza, colore della luce e durata dell’impulso per addormentare la radice del pelo in totale sicurezza. Non avrai nemmeno bisogno di fastidiosi occhiali protettivi: i sensori di contatto integrati permettono al dispositivo di emettere il flash solo quando aderisce perfettamente alla pelle, proteggendo i tuoi occhi. Ricorda solo che, come tutta la tecnologia IPL, per funzionare richiede un contrasto tra il colore del pelo e la pelle: è perfetto sui peli scuri, ma non è adatto a peli bianchi, grigi, biondo chiaro o rossi, né a carnagioni molto scure. Basterà radere la zona prima di iniziare e lasciare che la luce faccia il resto.

A differenza dell’epilazione in salone che richiede pagamenti continui, con Philips Lumea 9900 paghi una volta sola e gestisci i tuoi ritocchi quando e come vuoi. È il marchio numero uno al mondo per l’epilazione a luce pulsata, e per un buon motivo.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per rivoluzionare la tua pelle e arrivare all’estate liscia come un delfino. Vai su Amazon per approfittare dello sconto attuale e inizia il tuo percorso!