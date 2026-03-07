Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La pelle si idrata già da sotto la doccia

Che la doccia non sia solo una necessità igienica quotidiana, già si sa. La cosiddetta ”everything shower” (come la chiamano i pro di TikTok) è diventata il nostro tempio personale, un momento di pura disconnessione in cui ottimizzare la nostra beauty routine. I ritmi frenetici non sempre ci concedono il lusso di lunghi rituali post-detersione, ed è qui che entra in gioco il multitasking intelligente.

Per ottenere una body-care impeccabile, il segreto risiede nelle formule in-shower (letteralmente, dentro la doccia). Esfoliare, levigare e nutrire in profondità sotto il getto dell’acqua tiepida permette ai pori dilatati dal vapore di assorbire al meglio gli attivi, regalando risultati visibili fin dalla prima applicazione.

Abbiamo selezionato per te 10 trattamenti da usare direttamente sotto la doccia (tutti comodamente reperibili su Amazon) che trasformeranno la tua pelle, qualunque sia la sua esigenza, rendendola incredibilmente liscia, uniforme e setosa, dalla testa ai piedi.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

L’arte dell’esfoliazione sensoriale

Per una pelle radiosa e priva di cellule morte, lo scrub è il passaggio fondamentale. Le texture arricchite con oli preziosi garantiscono un rinnovamento profondo senza aggredire.

Rituals – The Ritual of Sakura Body Scrub: un grande classico, per sentirsi subito all’interno di una spa giapponese o coreana. Con la sua formula a base di zucchero biologico e oli emollienti, esfolia dolcemente rilasciando nell’aria il delicato profumo dei fiori di ciliegio e del latte di riso. Perfetto per ritrovare luminosità e una grana della pelle affinata.

Rituals The Ritual of Sakura Body Scrub

Rituals – The Ritual of Ayurveda Body Scrub: per chi cerca un’azione più rinvigorente, questo scrub combina il sale rosa dell’Himalaya con oli di mandorla dolce e cocco. Rimuove le impurità, stimola il microcircolo e lascia uno strato protettivo ultra-nutriente che rende quasi superfluo l’uso della crema idratante.

Rituals The Ritual of Ayurveda Body Scrub

L’abbraccio soffice della mousse

Se i classici bagnoschiuma ti disidratano la pelle, sappi che la nuova frontiera della detersione è una nuvola densa e avvolgente che deterge mentre idrata intensamente.

Dove – Mousse Doccia Olio di Argan: una schiuma ricca e voluttuosa che si fonde sulla pelle. Arricchita con olio di Argan, nutre istantaneamente e lenisce le zone più secche del corpo, trasformando la detersione in una vera coccola. Ottima anche per la depilazione sotto la doccia.

Dove Mousse Doccia Olio di Argan

Jean & Len – Shower Soufflé Peony & Lychee: questa mousse doccia dalla texture incredibilmente ariosa, simile a un vero e proprio soufflé, trasforma la detersione in un viaggio sensoriale grazie all’inebriante e sofisticato accordo di peonia e litchi. La formula, rigorosamente vegana e priva di parabeni e siliconi, è un concentrato di nutrimento botanico: unisce le proprietà elasticizzanti dell’olio di mandorle e di jojoba al tocco esotico e setificante del prezioso olio di babassù. Il risultato? Una pelle detersa con assoluta delicatezza, avvolta da una scia profumata ed estasiante, morbidissima al tatto.

L’expertise della farmacia per la pelle esigente

Quando la pelle presenta disomogeneità, secchezza cronica o imperfezioni (come la cheratosi pilare), è il momento di affidarsi alla precisione dermatologica.

La Roche-Posay – Lipikar Huile Lavante AP+: non un semplice bagnodoccia, ma un olio lavante lipo-restitutivo. Questo gioiello da farmacia è studiato per le pelli estremamente secche o a tendenza atopica. Riduce i rossori, lenisce il prurito e ripristina la barriera cutanea, lasciando la pelle morbida e protetta.

Offerta La Roche Posay Lipikar Huile Lavante AP+

BioNike Proxera Doccia Crema

Focus SOS Body Acne: 3 alleati in-shower per una schiena di velluto

: la risposta per chi soffre di desquamazione e pelle ruvida. Questa crema detergente non schiumogena, studiata per pelli xerotiche, reintegra il film idrolipidico naturale, restituendo al tatto una superficie compatta e incredibilmente elastica.

Affrontare imperfezioni e comedoni su schiena, petto e spalle (il temuto bacne) può essere frustrante, ma il segreto per ritrovare una grana liscissima non risiede in scrub meccanici aggressivi che rischiano solo di infiammare la pelle.

La Roche-Posay – Effaclar Gel Purificante Micro-Peeling: il non plus ultra per la pelle del corpo a tendenza acneica. Arricchito con Acido Salicilico e LHA, questo gel massaggiato sotto la doccia offre una micro-esfoliazione chimica profonda. Riduce visibilmente le imperfezioni severe e aiuta a schiarire le macchie post-acneiche, regalando una texture cutanea incredibilmente uniforme e setosa.

BioNike – Aknet Gel Detergente Purificante: l’expertise dermatologica al servizio di schiena e décolleté. Questo gel leggermente schiumogeno purifica in profondità senza impoverire il film idrolipidico. Grazie al suo complesso riequilibrante, aiuta a tenere a bada la produzione di sebo in eccesso, lasciando la pelle opacizzata, fresca e morbidissima al tatto fin dal primo risciacquo.

Bionike Aknet Gel Detergente Purificante

Un consiglio che ti svolta la pelle: vuoi evitare i brufoli sulla schiena? Lava e risciacqua sempre prima i capelli. I residui ricchi e oleosi di balsami e maschere colano naturalmente lungo la schiena, e se non vengono lavati via correttamente, ostruiscono i pori. La detersione del corpo con il tuo bagnodoccia purificante deve essere sempre l’ultimo step prima di uscire dall’acqua.

Oli e trattamenti per un finish vellutato

Completiamo la routine con formule studiate per sigillare l’idratazione e tonificare, sfruttando al massimo i minuti passati sotto l’acqua.

Bioderma – Atoderm Olio Doccia: una formula iconica che nutre intensamente (grazie ai biolimpidi vegetali) e placa le irritazioni. Oltre a detergere, crea uno scudo protettivo sulla pelle che dura per 24 ore. L’effetto “gambe di seta” è garantito.

Offerta Bioderma Atoderm Olio Doccia

Eucerin – pH5 Olio Detergente Doccia: un must-have per preservare il microbioma cutaneo e le difese naturali della pelle. Questo olio leggero si trasforma in una morbida emulsione a contatto con l’acqua, ripristinando il livello di pH ottimale e donando un aspetto visibilmente sano e rimpolpato.

Eucerin pH5 Olio Detergente Doccia

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp