Massima detersione e un boost di nutrimento con il kit per la doppia detersione in sconto e di cui approfittare ora

Istock Pelle al top con la doppia detersione completa

Sicuramente avrete sentito parlare di doppia detersione e di skincare coreana, una combo di parole super di tendenza tra le beauty addicted e per chiunque ami prendersi cura della propria pelle in modo delicato ma accurato. Ed ecco che il kit completo per eseguire la doppia detersione senza dover spendere tempo per capire quali prodotti usare esiste, e lo trovate adesso in sconto su Amazon.

Un kit di Fria, brand di punta per quanto riguarda la skincare coreana e che con questo mix di prodotti mirati ha davvero deciso di prendersi cura della vostra pelle in modo completo e senza farvi fare il minimo sforzo, se non quello di una bella skincare.

Fria Il kit per la doppia detersione Prezzo 10.70 euro

Come si esegue la doppia detersione

Un kit con cui potrete eseguire una doppia detersione accurata, ovvero una pulizia della pelle a due fasi. La prima che prevede l’uso di un detergente a base oleosa e la seconda in cui viene utilizzato un detergente a base acquosa, in modo da eliminare efficacemente trucco, SPF e sebo, durante il primo step, e tutte le impurità idrosolubili durante la seconda fase.

Un kit per la doppia detersione che contiene ben tre prodotti: un burro struccante, una mousse e una maschera viso.

Come agisce il kit di Fria

Il burro struccante di Fria, si ispira alla skincare coreana ed è stato formulato con burro di cocco e burro di karitè, agendo in modo delicato sulla pelle e rimuovendo ogni traccia di make up o impurità, e sempre rispettando il naturale equilibrio della pelle.

La mousse detergente, invece, che vi serve per il secondo step della vostra doppia detersione, è come un tocco leggero e una carezza sulla pelle, ideale per prendersi cura della cute delicatamente ma agendo in profondità. E perfetta per chi desidera ottenere una pelle pulita e idratata ma senza rischiare di irritarla.

Infine, la maschera viso di Fria è realizzata con estratto di zenzero e liquirizia. Uno step aggiuntivo da eseguire una o due volte la settimana, e utile per riequilibrare la naturale produzione di sebo dell’epidermide, svolgendo una profonda azione purificante che dona alla pelle una nuova luce, ma eliminando allo stesso tempo eventuali untuosità e l’effetto lucido sulla cute.

A chi è adatto il kit di Fria e perché averlo

Un kit per la doppia detersione specificatamente formulato per adattarsi a ogni tipologia di pelle, anche a quelle più delicate e sensibili, e senza che si creino irritazioni. Un mix di prodotti che si ispirano alla skincare coreana e che donano alla pelle tutto il benessere di cui ha bisogno, per mantenersi ben detersa e nutrita nel tempo, giorno dopo giorno.

Insomma, quando il tema è prendersi cura della salute e della bellezza della propria pelle, Fria risponde con dei prodotti mirati ed efficaci. E con questo kit per la doppia detersione farà davvero un gran regalo al vostro viso e al benessere della cute. Uno sconto di cui approfittare subito e dei prodotti che vale la pena testare, per non lasciarli mai più.

