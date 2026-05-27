Pochi step e una cura della pelle più equilibrata e consapevole, ecco cos'è la skip care e i passaggi per una skincare minimal ma efficace

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Pochi step e massimo benessere, la skip care è un ritorno all'essenziale

Quante volte abbiamo sentito dire che la skincare perfetta per una pelle altrettanto perfetta, fosse quella coreana dai dieci passaggi irrinunciabili e da compiere in un ordine preciso e senza nessuna dimenticanza? Beh, c’è una buona notizia, perché sempre dalla Corea ci arriva anche una soluzione molto più leggera e minimal per prendersi cura della pelle e donarle il massimo benessere possibile, la skip care, una cura basic ma efficace, fatta di pochi step e pochi prodotti, ma altamente mirati.

Cos’è la skip care, la skincare minimal che punta all’equilibrio

Se da un lato, infatti, la skincare coreana dai dieci passaggi era nata anche come un momento di lentezza e di cura da dedicarsi, per un benessere che fosse non solo della pelle ma anche mentale, dall’altro proprio la ricerca di questo benessere e di questa presunta perfezione della pelle ha portato alla conseguenza opposta, uno stress costante verso il raggiungimento di standard di bellezza spesso non raggiungibili, e un rapporto con la skincare e con i prodotti beauty quasi tossico, e che spesso sfocia in quello che è stato definito come beauty burnout.

Ed ecco che arriva un nuovo modo di intendere la cura di sé e della propria pelle, più a misura d’uomo e meno ampio, fatto di pochi step, pochi prodotti ma di tanta qualità e attenzione, la skip care, una cura più veloce e pratica ma altrettanto efficace. Un ritorno all’essenziale ma fatto bene, un passo concreto verso un maggior equilibrio, anche nella skincare, un cui la semplicità torna protagonista assoluta.

Quali sono gli step della skip care

Ma di quali step si compone quindi la skip care? Tre o quattro, non di più, ma optando per prodotti che abbiano al loro interno tutto ciò che serve alla pelle per mantenersi sane e bella.

Si parte dalla detersione, optando per un detergente delicato, adatto anche alla pelle sensibile, a basso ph e che sia in grado di agire a protezione della barriera cutanea.

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Una volta detersa la pelle, ecco che potete applicare un’essenza o un siero viso mirato, che contenga quei principi che vanno bene per la vostra tipologia di cute, a seconda della vostra età e necessità. Un siero viso rimpolpante o idratante, illuminante o antiossidante, insomma, a ognuno il suo.

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Poi è il momento dell’idratazione vera e propria, e tutto sta nella scelta di una buona crema idratante, che sia nutriente per la pelle secca o più leggera se avete la cute grassa o mista, ma che sappia donarle il giusto grado di idratazione per tutto il giorno.

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Infine, ecco uno step essenziale, soprattutto in questa stagione, la protezione solare, da scegliere con un SPF alto e che protegga la vostra cute dai raggi solari, da mattina a sera.

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Una skincare basica, minimalista ma consapevole, che non punta all’utilizzo di tanti prodotti ma che si concentra su pochi step e su tanta intenzione, che mette al centro un vero benessere, alleggerendo la skincare ma anche la vostra mente, e puntando a un equilibrio che sia reale e totale.

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