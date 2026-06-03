Agiscono per il benessere della pelle e per donarle luminosità e un aspetto rinnovato, i sieri viso alla vitamina C sono il must have estivo per una pelle al top

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost alla vitamina C per il benessere della pelle in estate

Tra i componenti più ricercati nei prodotti di bellezza, la vitamina C rientra ai primi posti tra gli attivi più efficaci e desiderati. E i motivi stanno tutti nei tantissimi benefici che questa vitamina può donare alla nostra pelle. Ecco perché è importante introdurre nella propria skincare dei prodotti mirati per il benessere della cute, come sieri viso alla vitamina C, che svolgono un’azione anti age sulla pelle e che le donano una nuova vitalità fin dalle primissime applicazioni.

I sieri viso alla vitamina C sono il must have estivo per la pelle

Dei sieri viso che contengano all’interno della loro formulazione, una buona dose di vitamina C, utile al benessere della pelle e a mantenerla sana e giovane più a lungo. La vitamina C, infatti, agisce su più livelli per la cura della pelle, soprattutto di quella del nostro viso, maggiormente esposto agli agenti esterni e a quei fattori che, giorno dopo giorno, contribuiscono a renderla spenta e meno elastica.

I benefici della vitamina C sulla pelle

Tra i benefici di questa vitamina, il primo è sicuramente quello di essere un potente antiossidante, essenziale per la salute e la bellezza della pelle. Ma utilizzare un siero alla vitamina C aiuta anche a:

contrastare i radicali liberi;

stimolare la sintesi di collagene;

minimizzare ed eliminare le macchie scure;

donare alla pelle maggior luminosità;

contrastare l’invecchiamento precoce e il foto-invecchiamento;

proteggere la pelle dallo stress ossidativo causato dai raggi UV e dall’inquinamento;

lenire la cute da eventuali rossori.

Insomma, dei veri alleati per il benessere della pelle e per assicurarle massima protezione e salute, oltre che ovviamente di bellezza. Un piccolo step da integrare nella propria skincare routine, aggiungendo uno dei sieri viso alla vitamina C per garantirsi una luminosità immediata e per eliminare ogni traccia di opacità e/o infiammazione.

I migliori sieri viso alla vitamina C da provare

Dei sieri viso alla vitamina C da utilizzare ogni giorno durante la skincare e da introdurre tra i propri must have di bellezza.

Come il siero alla vitamina C di Garnier, un prodotto anti-macchia, illuminante e uniformante, che contiene questa vitamina unica e potentissima per il benessere della pelle, ma anche Niacinamide per uniformare l’incarnato e acido salicilico, per esfoliare e stimolare il rinnovamento cellulare Un boost di benessere da provare ora.

Offerta Garnier Il siero viso alla vitamina C da provare ora

Un altro dei sieri viso da testare questa estate, poi, è anche quello di RoC, Multi Correxion Revive + Glow, un siero leggero che dona una pelle visibilmente più liscia e luminosa fin dalla prima applicazione. Un prodotto mirato, anti age e che contribuisce a donare un aspetto più giovane e un incarnato più uniforme a tutto il viso.

Roc Benessere ed effetto glow in un solo siero

Il siero viso alla vitamina C di Florence, è un prodotto completo, arricchito con vitamina E, niacinamide, acido ialuronico a basso e medio peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera. Un siero viso dalla texture leggera e a rapido assorbimento, perfetto per essere utilizzato nella propria routine quotidiana e che aiuta a mantenere la pelle idratata e dall’aspetto luminoso e morbido per tutto il giorno.

Offerta Florence Un siero completo per una pelle al top

Vitamina C siero viso di Equilibria, è un siero gel, facilmente assorbibile, realizzato con Vitamina C che dona luminosità e freschezza alla pelle spenta e stressata ma che contiene anche Vitamina E, Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari ad azione levigante e Aloe Vera. Un siero ad azione antiossidante, che stimola la sintesi del collagene e con una formulazione che gli permette di idratare, proteggere e lenire la pelle del viso.

Equilibria Il siero viso in gel per una pelle piena di benessere

Infine, il siero viso di Paula’s Choise Super booster, contiene il 15% di vitamina C ed è un prodotto che contribuisce a rendere la pelle più luminosa e dall’aspetto più giovane. Un siero mirato per la cura della pelle, che riduce i segni dell’invecchiamento e che la rende più liscia, luminosa e tonica, agendo per contrastare la comparsa di macchie scure, lenendola e svolgendo un’azione levigante, grazie alla presenza di vitamina E, acido ferulico e peptidi.

Paula’s Choise Un boost di vitamina C da provare questa estate

Prodotti mirati ed essenziali per il benessere della pelle in estate e per donarle tutto ciò di cui ha bisogno per mantenersi sana e bella.

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