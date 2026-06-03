Il kokedama è l'antica arte giapponese di avvolgere le piante in un vaso naturale di substrato e muschio, rendendole uniche e bellissime.

123RF Il kokedama rende scenografiche le piante, mettendo in primo piano la loro naturale bellezza

C’è qualcosa di poetico nel kokedama, una scenografica sfida alle regole della coltivazione tradizionale. La sfera di muschio che sostituisce il classico vaso fa questo: trasformare una semplice pianta da appartamento in un elemento decorativo elegante e di carattere.

Nato in Giappone e legato alla tradizione del bonsai, il kokedama rappresenta l’equilibrio tra cura del verde e ricerca del bello. Per questo, da qualche anno è uno dei trend più apprezzati dagli amanti dell’interior design e del giardinaggio creativo.

Ma il suo successo non dipende soltanto dall’aspetto estetico: realizzare un kokedama permette infatti di osservare più da vicino le esigenze della pianta. E la manutenzione, una volta fatte proprie alcune regole, risulta semplice anche per chi non ha grande esperienza.

Per ottenere risultati soddisfacenti, tuttavia, è importante capire come nasce questa tecnica, quali materiali utilizzare e soprattutto come garantire alle radici il giusto apporto di acqua e nutrimento nel tempo.

Cos’è il kokedama

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La parola kokedama deriva dall’unione dei termini giapponesi koke, che significa muschio, e dama, palla. Il significato letterale è quindi “palla di muschio” e descrive alla lettera la struttura di questa straordinaria tecnica di coltivazione.

A differenza delle piante in vaso, nel kokedama le radici sono racchiuse all’interno di una sfera composta da substrato e terriccio, poi rivestita da muschio naturale. Il risultato è una composizione essenziale e raffinata che mette la pianta in primo piano, eliminando qualsiasi elemento superfluo.

Le origini del kokedama sono riconducibili alle tecniche giapponesi legate al bonsai e alla coltivazione ornamentale. Qui l’obiettivo non è soltanto far crescere la pianta, ma valorizzarne la presenza come elemento estetico.

Nel tempo questa pratica si è evoluta fino a diventare una vera forma di decorazione botanica, capace di adattarsi sia agli ambienti moderni sia a quelli più classici. La versatilità resta infatti una delle caratteristiche preferite di questa arte.

Il kokedama può essere appoggiato su un piattino, inserito in una composizione decorativa oppure sospeso, creando il suggestivo effetto delle cosiddette “piante fluttuanti”. Un design irresistibile che ha favorito la diffusione della tecnica anche al di fuori del Giappone.

Come realizzare un kokedama

La creazione di un kokedama è un’attività rilassante e creativa che non richiede competenze avanzate. Con la giusta cura per ogni passaggio e la scelta dei materiali più adeguati si può infatti realizzare una composizione gradevole e durevole.

Per iniziare, occorrono:

una pianta di piccole dimensioni;

terriccio universale o substrato per bonsai;

akadama o argilla granulare per bonsai;

muschio naturale oppure sfagno;

spago di cotone o filo resistente;

una bacinella con acqua.

La scelta della pianta è importante ed è importante dare la precedenza a specie da appartamento che amano umidità moderata e una luce non troppo intensa. Ne sono un esempio pothos, felci, filodendri, spatifilli e peperomie.

In una bacinella prepariamo il substrato mescolando terriccio universale e akadama, un’argilla granulare di origine vulcanica che migliora il drenaggio e favorisce l’ossigenazione delle radici. A questo punto aggiungiamo poca acqua fino a ottenere una massa compatta e modellabile.

Il composto va lavorato attorno all’apparato radicale fino a formare una sfera uniforme e, una volta ottenuta la forma desiderata, rivestiamo la superficie con muschio naturale o con sfagno, un muschio essiccato apprezzato per la sua elevata capacità di trattenere l’umidità.

Per fissare il rivestimento adoperiamo lo spago di cotone, avvolgendolo più volte attorno alla sfera in diverse direzioni. Il suo compito non è solo mantenere compatta la struttura, ma può contribuire anche all’aspetto decorativo della composizione.

Una volta ultimata la lavorazione, è consigliabile immergere il kokedama in acqua per alcuni minuti e lasciarlo sgocciolare del tutto prima di collocarlo nella posizione definitiva.

Quali piante scegliere per un kokedama

La scelta della specie vegetale, come accennato, incide in modo significativo sulla riuscita del progetto. In teoria, tutte le piante potrebbero essere coltivate con questa tecnica, ma alcune sono più adatte grazie ad esigenze contenute e migliore capacità di adattamento.

Tra le opzioni più apprezzate troviamo le felci, che beneficiano dell’umidità trattenuta dal muschio e contribuiscono a creare composizioni dall’aspetto morbido e naturale. Anche il pothos è una scelta eccellente, per via della sua resistenza e alla crescita ricadente, che valorizza soprattutto i kokedama sospesi.

Le peperomie anche sono deliziose, caratterizzate da dimensioni contenute e fogliame ornamentale. Così come gli spatifilli, apprezzati per le eleganti fioriture bianche e per la buona adattabilità agli ambienti interni.

Chi desidera un effetto più scenografico può orientarsi verso piccoli filodendri o varietà compatte di ficus. Al contrario, è preferibile evitare specie che richiedono frequenti rinvasi, hanno apparati radicali vigorosi o necessitano di lunghi periodi di asciutto tra le irrigazioni.

Il segreto di un kokedama duraturo sta infatti non solo nella tecnica di realizzazione, ma soprattutto nella scelta di piante compatibili con le condizioni ambientali della casa. Se luce e umidità sono bilanciate, il nostro angolo verde in stile orientale sarà florido e bellissimo.

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Come prendersi cura del kokedama e come innaffiarlo

L’irrigazione dei kokedama è uno degli aspetti che scatena più domande. In assenza del vaso, infatti, ci si potrebbe chiedere come facciano le radici a ricevere la giusta quantità di acqua e nutrimento. In realtà il muschio svolge una funzione fondamentale.

Di fatti, è proprio il rivestimento muschiato a trattenere l’umidità e a rilasciarla in modo graduale al substrato. Ma ciò non significa che ogni tanto la pianta non vada innaffiata, proprio per mantenere questo equilibrio omeostatico.

Il metodo più efficace per irrigare un kokedama è l’immersione: se la sfera appare leggera o il muschio inizia a diventare asciutto, si dovrebbe riempire una bacinella con acqua a temperatura ambiente e immergere del tutto la composizione.

La procedura è semplice:

immergere il kokedama fino a coprire la sfera;

attendere alcuni minuti, finché le bollicine d’aria non diminuiscono;

estrarre la composizione;

lasciare sgocciolare l’acqua in eccesso prima di riposizionarla.

La frequenza delle irrigazioni dipende da diversi fattori, tra cui temperatura, esposizione, ventilazione e specie coltivata. Nei mesi più caldi potrebbe essere necessario intervenire una o due volte a settimana, in inverno le bagnature possono essere meno frequenti.

Un metodo pratico per capire quando irrigare consiste nel sollevare la sfera. Un kokedama ben idratato risulta più pesante rispetto a uno che necessita di acqua. Con il tempo questo semplice controllo diventerà intuitivo e sapremo al primo tocco quando serve irrigare.

L’umidità ambientale e la posizione

Una parentesi va aperta a proposito dell’umidità ambientale. In presenza di aria troppo secca, soprattutto durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento, può essere utile nebulizzare il muschio per mantenerlo verde e vitale o attivare un umidificatore.

Dal punto di vista dell’esposizione, la maggior parte delle piante utilizzate nei kokedama preferisce una luce abbondante ma indiretta. I raggi solari diretti potrebbero infatti causare una rapida disidratazione del muschio e del substrato.

Per favorire una crescita equilibrata, si dovrebbe inoltre ruotare la composizione a cadenza periodica, consentendo alla pianta di ricevere luce in modo uniforme da tutti i lati.