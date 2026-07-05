La Liatris spicata è una bellissima pianta perenne originaria delle praterie del Nord America, che ha trovato il suo habitat anche da noi.

123RF La Liatris spicata è una pianta nativa del Nord America, che cresce rigogliosa ormai anche da noi, sia in giardino sia in vaso

La Liatris spicata è una delle piante a fioritura estiva più eleganti e apprezzate, grazie al verde intenso del fogliame e al vivace colore viola, bianco o lilla dei fiori. E le sue infiorescenze a spiga non conquistano solo noi, ma anche api, farfalle e altri impollinatori.

L’habitat primario di questa perenne sono le praterie del Nord America, ma ormai la pianta si è adattata a meraviglia anche nei nostri giardini, dove richiede poche ma rigorose cure. Se tenuta a dovere, in cambio ci regalerà una fioritura scenografica e duratura.

Una sua particolarità interessante sta nei piccoli fiori che si aprono dall’alto verso il basso, dettaglio che rende singolare la sua fioritura. È inoltre una pianta rustica, resistente al caldo e a brevi periodi di siccità, rendendosi ideale anche per coltivazione in climi torridi.

Che si voglia coltivarla in piena terra oppure scegliere di alloggiare la Liatris spicata in vaso, conoscere alcune semplici esigenze di crescita permette di avere piante sane, vigorose e ricche di fiori anno dopo anno. Per cui, maniche rimboccate, ecco cosa dobbiamo sapere.

Come coltivare la Liatris spicata

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La coltivazione della Liatris spicata non presenta particolari difficoltà, purché vengano rispettate alcune esigenze fondamentali. Si tratta infatti di una pianta che ama il sole, teme i ristagni idrici e cresce bene in terreni ben drenati.

Una volta attecchita, richiede interventi limitati e tende a rifiorire ogni estate con buona regolarità. Il che permette di avere delicati tocchi di lilla in giardino, trasformando gli spazi verdi in ambienti carichi di colore.

Terreno

Il terreno ideale dovrebbe essere fertile ma leggero, capace di drenare l’acqua in eccesso in modo veloce. I ristagni rappresentano infatti il principale nemico dei cormi di Liatris spicata, spesso chiamati “bulbi” in modo improprio.

Il pH preferito è compreso tra poco acido e neutro, anche se la pianta tollera terreni tendenti al basico, purché ben drenati. Per quanto riguarda la consistenza, se il terreno è troppo compatto, incorporiamo sabbia grossolana o ghiaia fine prima della messa a dimora.

Un piccolo trucco per migliorare il drenaggio.

Dove posizionarla e quanta luce serve

Per ottenere una crescita vigorosa e una fioritura abbondante, la Liatris dovrebbe essere coltivata in pieno sole. L’ideale è riuscire a garantire alla pianta almeno sei ore di luce diretta al giorno.

In mezz’ombra riesce comunque a vivere, ma le spighe tendono a svilupparsi meno numerose e possono piegarsi. La luce, di cui è avida, le permette di svilupparsi in altezza, raggiungendo anche i 120cm, anche se in media si attesta sui 60 circa.

Lo sviluppo dipende dalla varietà, ma in ogni caso è ottima nelle bordure miste, nelle aiuole e come fiore reciso.

Quando e quanto irrigarla

Nel primo anno dopo l’impianto in piena terra è consigliabile mantenere il terreno sempre umido, ma senza eccedere con le annaffiature. Dopo, una pianta ormai ben radicata sopporterà anche brevi periodi di siccità.

Da adulta è infatti sufficiente irrigare solo quando il terreno appare asciutto in profondità, evitando sempre i ristagni. In vaso, invece, dato che l’acqua evapora in modo rapido, sarà opportuno controllare con maggiore frequenza il substrato, soprattutto nei mesi più caldi.

Concimazione

La Liatris non è particolarmente esigente dal punto di vista “nutrizionale”, ma ad inizio primavera si può distribuire un concime granulare a lenta cessione oppure incorporare del compost ben maturo nel terreno.

Ma occhio, perché una concimazione eccessiva può favorire soprattutto la produzione di foglie, a discapito della fioritura.

Potatura

La pianta non necessita di vere e proprie potature: a fine autunno si possono eliminare le infiorescenze secche e le foglie ingiallite. In estate, se si desidera mantenere un aspetto ordinato e stimolare la produzione di nuovi steli fiorali, togliamo invece le spighe appassite.

Per la potatura autunnale, dopo le prime gelate, basta recidere gli steli a 5 o 10 centimetri dal terreno.

Come coltivare la Liatris spicata in vaso

La Liatris spicata è bellissima non solo in piena terra ma anche in vaso su terrazzi e balconi, purché venga scelto un contenitore abbastanza capiente. Un vaso di almeno 30 centimetri di profondità permette infatti ai cormi di svilupparsi nel modo corretto.

Il terriccio ideale è costituito da un buon substrato universale alleggerito con sabbia o pomice, mentre sul fondo conviene predisporre uno strato drenante di argilla espansa.

Le irrigazioni dovrebbero essere più frequenti rispetto alla coltivazione in giardino, ma sempre evitando ristagni. Anche in vaso è importante garantire un’esposizione luminosa, meglio se in pieno sole.

Ogni tre o quattro anni può risultare utile dividere i cormi per mantenere la pianta vigorosa e favorire nuove fioriture.

Quando piantare i “bulbi” di Liatris spicata

Una delle domande più frequenti riguarda quando piantare i cormi della Liatris spicata, quelli che spesso sono definiti bulbi. I cormi si mettono a dimora tra fine inverno e inizio primavera, quando il rischio di gelate intense è ormai passato e il terreno inizia a riscaldarsi.

Nelle regioni dal clima mite è possibile procedere anche in autunno, consentendo alla pianta di sviluppare l’apparato radicale prima della ripresa vegetativa. I cormi andrebbero interrati a circa 5-10 centimetri di profondità, mantenendo una distanza di circa 20-30 centimetri tra una pianta e la successiva.

Qual è il periodo di fioritura della Liatris?

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La Liatris spicata fiorisce tra luglio e settembre, anche se il periodo può variare in funzione del clima e della zona di coltivazione.

Le lunghe spighe colorate attirano numerosi insetti impollinatori e mantengono un ottimo valore ornamentale anche recise, motivo per cui le si adopera spesso nelle composizioni floreali.

Una volta terminata la fioritura, il fogliame continua ad accumulare riserve nei cormi, preparando la pianta alla stagione successiva.

Le varietà più apprezzate di Liatris spicata

Tra le cultivar più diffuse merita una menzione la Liatris spicata ‘Kobold’, apprezzata per il portamento compatto e per le spighe viola intenso, caratteristiche che la rendono un colpo d’occhio sia nei piccoli giardini sia nei vasi.

Ma elegante è anche la Liatris spicata Alba, riconoscibile per le sue infiorescenze bianco latte, ideali per creare contrasti raffinati nelle bordure miste oppure nei giardini dalle tonalità meno vivaci e più neutre.

Le due varietà condividono le stesse esigenze colturali della specie principale e risultano semplici da gestire anche per chi è alle prime armi con le piante perenni.

Liatris: una perenne che regala colore anno dopo anno

La Liatris spicata è una delle migliori scelte per chi desidera una pianta ornamentale capace di coniugare bellezza, rusticità e facilità di coltivazione. Con poche cure e una posizione soleggiata riesce infatti a produrre spighe fiorite che valorizzano aiuole, bordure e terrazzi.

Che venga coltivata in giardino o in vaso, il suo portamento elegante e la capacità di attirare gli impollinatori la rendono una presenza preziosa non solo dal punto di vista estetico, ma anche per favorire la biodiversità degli spazi verdi.