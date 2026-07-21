Tom Holland conferma (finalmente) le nozze con Zendaya: la parole che non lasciano dubbi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Tom Holland e Zendaya

La conferma (involontaria) tanto attesa è finalmente arrivata: Tom Holland e Zendaya si sono sposati. Lo ha svelato l’interprete di Spider-Man, che in un’intervista si è riferito alla star di Euphoria con l’appellativo di “mia moglie“. Insomma, non sembra esserci più spazio per alcun dubbio.

Tom Holland, la conferma del sì con Zendaya

Protagonisti del film Odissea, in cui vestono i panni di Telemaco e Atena, Zendaya e Tom Holland sono anche una delle coppie più amate di Hollywood. Fidanzati ufficialmente da più di un anno, i due non hanno mai confermato di esser diventati marito e moglie, preferendo tenere un profilo molto discreto. Tuttavia una conferma, seppur involontaria, è finalmente arrivata proprio da parte dell’attore di Spider-Man.

Durante un’apparizione al podcast Dish, condotto dal DJ Nick Grimshaw e dalla chef Angela Hartnett, Holland ha preso parte ad un gioco che lo ha visto rispondere ad una lunga serie di rapide domande. Tra queste, c’era il quesito: “Con quale persona ti piacerebbe fare una vacanza in Grecia?”. “Credo che probabilmente mia moglie sarebbe un’ottima compagnia”, ha replicato l’attore 30enne.

Una risposta impulsiva, che ha tuttavia scatenato la gioia dei fan della coppia: nell’usare l’appellativo “moglie”, Tom ha implicitamente confermato di essere convolato a nozze con la sua dolce metà. Non sono note, ovviamente, né la location né la data del sì, segno che i due sono riusciti nella difficile impresa di tenere la cerimonia rigorosamente top secret.

Il matrimonio segreto di Tom e Zendaya

Tom Holland non è stato il primo a confermare i fiori d’arancio con Zendaya. Lo scorso marzo, lo stylist dell’attrice, Law Roach, aveva spiegato: “Il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso”. D’altro canto, dopo la notizia del fidanzamento confermata nel 2025, i fan della coppia erano certi che il fatidico sì non sarebbe arrivato tardi.

Secondo le indiscrezioni, si sarebbe trattato di una cerimonia particolarmente intima, ma le due star non hanno condiviso alcun dettaglio sulla location che ha fatto da cornice alle promesse nuziali. Una posizione diametralmente opposta a quella di Taylor Swift, che ha invece preferito una cerimonia in pompa magna per i fiori d’arancio con il suo Travis Kelce.

La storia d’amore tra Tom Holland e Zendaya

Tom Holland e Zendaya si sono conosciuti nel lontano 2016 ai provini di Spider-Man: Homecoming. Nonostante le voci di un flirt circolassero da tempo, la conferma è arrivata solo nel 2021, quando i due furono paparazzati insieme mentre si baciavano in auto a Los Angeles. Col tempo, sono aumentate anche le uscite ufficiali della coppia sul red carpet, seguite da interviste in cui entrambi hanno professato l’amore per il partner.

In una recente intervista ad Esquire, ad esempio, Holland ha raccontato: “Ho trovato la persona della mia vita. Lei è la mia migliore amica. Lavorando in un’industria come quella cinematografica è importante avere un punto di riferimento, e il mio è Zendaya”.

Anche la star di Euphoria ha parlato in alcune occasioni del suo fidanzato, spiegando: “È una persona splendida. È letteralmente uno dei miei migliori amici. Tom per me è casa“.