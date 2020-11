Fausto Brizzi e Silvia Salis, nozze romantiche (con mascherina)

Nozze romantiche per il regista Fausto Brizzi che ha giurato amore eterno alla fidanzata Silvia Salis. Il cineasta e l'ex atleta olimpionica si sono sposati a sorpresa in Campidoglio a Roma, con una cerimonia per pochi intimi e caratterizzata dalla presenza di mascherine in plexiglass.