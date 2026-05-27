Dua Lipa anticipa le nozze in Sicilia: i primi dettagli su abito e ospiti

Emergono nuovi dettagli sulle nozze di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia, a cominciare dall'abito: la futura sposa si è affidata al talento di Donatella Versace

IPA Dua Lipa anticipa le nozze in Sicilia con Callum Turner

La Sicilia deve proprio aver colpito il cuore di Dua Lipa e Callum Turner. Si era vociferato delle loro nozze in programma il prossimo 5 settembre, ma a quanto pare la coppia avrebbe deciso di anticipare il grande evento. La cantante e l’attore britannico diventeranno marito e moglie molto prima del previsto, nel fine settimana compreso tra il 5 e il 7 giugno e non a Palermo, come si era detto, ma in una delle ville storiche più belle di Bagheria.

La splendida location delle nozze

Per organizzare un matrimonio tanto esclusivo, la coppia si è affidata alla maestria di Alessandra Grillo, celebre wedding planner che ha già firmato il memorabile matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a Noto. Il quartier generale dell’evento è la magnifica Villa Igiea a Palermo, storico hotel a cinque stelle superiore affacciato sul mare del Porto dell’Acquasanta, nell’omonima borgata, un tempo appartenente alla prestigiosa famiglia Florio, che ospiterà gli invitati internazionali all’interno di suite blindatissime e interamente riservate per l’occasione.

A differenza di quanto si vociferava in un primo momento, come riporta La Repubblica, la cerimonia blindata e i ricevimenti più intimi non si terranno a Palermo ma nella sontuosa Villa Valguarnera a Bagheria, una delle dimore settecentesche più regali e suggestive della città, perfetta per garantire agli sposi la massima riservatezza in un’atmosfera d’altri tempi che sembra uscita da un film romantico.

La decisione di sposarsi in Sicilia non è casuale per Dua Lipa e Callum Turner, che proprio a Palermo hanno già vissuto una romantica vacanza nell’estate del 2025, godendosi giorni di totale relax passeggiando tra le vie del centro storico. Tra visite ai monumenti e ghiotti assaggi di dolci e street food locale, c’è stato tempo anche per sfoggiare la maglia del Palermo FC. E non è mancata, infine, la dedica social della cantante alla città che l’ha ospitata con grande riservatezza e amore.

L’abito da sposa firmato Versace

Come sempre accade in questi casi, c’è grande aspettativa (e curiosità) verso l’abito da sposa scelto per il grande evento. Sembra che Dua Lipa abbia le idee molto chiare in tal senso e che si sia affidata al genio creativo di Donatella Versace, sua grandissima amica.

La stilista avrebbe accompagnato personalmente la cantante a Palermo per definire gli ultimi ritocchi sartoriali, mentre le prove ufficiali della sua creazione si terranno proprio a Villa Igiea il prossimo 5 giugno.

Gli ospiti d’eccezione

A rendere ancora più indimenticabile questo evento sarà la presenza di ospiti d’eccezione che stellari è dir poco. Il testimone della coppia, atteso a Palermo già per assistere alle prove dell’abito prima della cerimonia a Bagheria, sarà nientemeno che sir Elton John, legato a Dua Lipa da una profonda amicizia oltre che dalla comune passione per la musica e alcune collaborazioni.

Accanto alla leggenda del pop britannico, la lista degli invitati comprende altri grandi nomi della musica contemporanea come Olivia Dean, il produttore Mark Ronson e la travolgente Charli XCX, pronti a scatenarsi in tre giorni di festa, musica e amore sotto il caldo sole della Sicilia.