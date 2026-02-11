Dua Lipa e Callum Turner, le nozze si svolgeranno in Italia: l’indiscrezione

Dua Lipa e Callum Turner sono stat immortalati in compagnia di una famosa wedding planner italiana

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fiori d’arancio Made in Italy per Dua Lipa e Callum Turner? Sembrerebbe proprio di sì. La cantante di origine albanese e l’attore britannico sono stati infatti immortalati a pranzo con una famosa wedding planner italiana: Alessandra Grillo.

Dua Lipa e Callum Turner, nozze in Italia?

Il fatidico sì tra Dua Lipa e Callum Turner è sempre più vicino. Nelle ultime ore impazza su TikTok un video in cui i due artisti consumano un pranzo in compagnia della famosa wedding planner italiana Alessandra Grillo. Secondo i ben informati, le nozze dovrebbero svolgersi proprio in Italia, precisamente a Cernobbio, la prossima primavera.

E la scelta non sorprende affatto: la popstar non ha mai nascosto il suo amore per il Belpaese, scegliendolo spesso per le sue vacanze. La scorsa estate, ad esempio, era stata immortalata in incognito tra le strade di Palermo e sulle spiagge della Costiera Amalfitana. Insomma, un matrimonio sul Lago di Como non sarebbe affatto improbabile.

Chi è la wedding planner a pranzo con Dua Lipa

La wedding planner Alessandra Grillo, immortalata a pranzo con Dua Lipa e Callum Turner, non è certo una sconosciuta. Originaria di Taranto e fondatrice dell’agenzia di eventi Brothers&Sisters, ha organizzato i fiori d’arancio di diversi personaggi celebri: su tutti, quelli tra Chiara Ferragni e Fedez, celebrati in Sicilia nel 2018.

“Alla Toscana o un lago lombardo preferii io la Sicilia: avevo già tutto il copione in testa. Ricordo che la giostra in stile Coachella non arrivava, e io passai ore in giro per Noto con un token e il cellulare, cercando una giostra da far recapitare in sostituzione e pagarla all’istante”, ha raccontato lei ricordando l’evento al Corriere della Sera.

Nel suo curriculum figurano tuttavia anche le romantiche cerimonie di nozze di Melissa Satta e Boateng, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti e quella tra Alena Seredova e Alessandro Nasi nel 2023.

L’amore tra Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner fanno coppia dal 2024. I due si conobbero durante una cena a Londra, e l’anno successivo si rincontrarono a Los Angeles grazie ad un amico comune, Mustafa the Poet. Ad unirli, un libro: Trust di Hernán Díaz,che stavano leggendo entrambi in quel periodo. Dopo un anno di speculazioni, la coppia ufficializzò la relazione sul red carpet del MET Gala nel 2025.

La scorsa estate, infine, Dua ha confermato di aver ricevuto la fatidica proposta: “Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme, di vivere una vita e semplicemente, non so, essere migliori amici per sempre… è una sensazione davvero speciale”, ha confessato lei in un’intervista a Vogue Uk.

La popstar ha inoltre rivelato che il suo futuro marito ha fatto realizzare l’anello appositamente per lei, chiedendo consiglio alle amiche: “È bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene”. Decisamente più discreto Callum, che non ha mai parlato pubblicamente della sua love story: secondo fonti a lui vicine, tuttavia, l’attore britannico sarebbe molto innamorato, e non vedrebbe l’ora di metter su famiglia con la sua dolce metà.