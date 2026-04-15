Accessori per matrimonio, scarpe e borse: tendenze 2026 per invitate

Ballerine, sandali e tote bag: quali sono gli accessori più "in" per un matrimonio nel 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Giornalista e Lifestyle Editor

123RF Accessori per invitate di nozze

La maggior parte degli sposi Italiani sceglie di pronunciare il fatidico sì tra la primavera e l’estate: proprio in questi mesi, quindi, moltissimi invitati si trovano a dover scegliere un outfit perfetto per non sfigurare.

A rendere un ensemble all’altezza della situazione, tuttavia, non sono solo gli abiti e i capi indossati: in molti casi, a contrario, gli accessori potrebbero valorizzare al meglio anche un look piuttosto minimal. Ma quali sono le scarpe e le borse di cui non si può assolutamente fare a meno nel 2026? Scopritelo in questa selezione.

Come scegliere gli accessori di matrimonio in primavera/estate

Nello scegliere gli accessori per completare il proprio look nuziale ci sono diversi fattori da non sottovalutare. Il primo riguarda chiaramente l’estetica generale dell’outfit: è fondamentale che scarpe, borse e gioielli si sposino bene con l’abito scelto, rappresentandone una sorta di continuum ideale.

La coerenza si muove su due binari in particolare: quello stilistico e quello cromatico. Nello scegliere gli accessori assicuratevi che si sposino perfettamente con le nuance di camicie e pantaloni: via libera, quindi, a sfumature e gradazioni diverse dello stesso colore, ma anche a tinte complementari per un effetto a contrasto.

In quanto allo stile, cercate una di seguire una linea omogenea: abbinate ad un abito da sera delle scarpe altrettanto eleganti, mentre per capi più low key preferite ballerine o slingback. Ovviamente, non sottovalutate il ruolo del timing della cerimonia: per un ricevimento serale, ad esempio, le clutch sono sicuramente da preferire alle tote bag, mentre per i sì di giorno nulla vi impedisce di scegliere borse di dimensioni leggermente più grandi.

Anche la location in cui si svolgerà il banchetto potrebbe influenzare la scelta dei capi: le scarpe sfoggiate in una villa o in un hotel di lusso saranno chiaramente diverse dalle calzature più adatte per un ricevimento in un vigneto oppure in un agriturismo.

A prescindere da tutto, ad ogni modo, scegliete capi e accessori che vi facciano sentire comode e a vostro agio: se non siete abituate ai tacchi alti, ad esempio, sostituite le classiche décolleté con un paio di ballerine o slingback altrettanto eleganti.

Borse, le tendenze per i matrimoni nel 2026

Le borse sono uno degli accessori più amati dalle signore: oltre a completare l’outfit, infatti, possono contenere make up, soldi, e tutto il necessario per la giornata. Tra i modelli più gettonati nel 2026 ci sono sicuramente quelle a mano, caratterizzate da silhouette morbida ma strutturata alla base. I materiali? Sicuramente la pelle scamosciata (suede), ma anche tessuto, nylon o ecopelle.

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Per una cerimonia formale ma non troppo, potete anche scegliere una tote strutturata. Ne esistono in diverse forme, dal classico rettangolo alla forma trapezoidale con base ampia e fianchi leggermente rientranti. A rendere più pratici e confortevoli questi modelli sono i doppi manici, progettati per essere portati a mano o all’incavo del braccio.

Ufficio Stampa di Semicouture

Non possono ovviamente mancare in questa selezione le classiche clutch: immancabili nelle cerimonie serali, possono essere in vernice, in seta o, per i look più impegnativi, anche coperte di paillettes e strass.

Scarpe, tendenze per le cerimonie 2026

In quanto alla scelta delle calzature, le invitate ad un matrimonio nella primavera/estate 2026 possono sia affidarsi a classici come decollete e sandali per le cerimonie più eleganti, che lasciarsi conquistare dal trend ballet core per i sì più originali.

Ballerine

Non siete delle grandi estimatrici dei tacchi alti? Nessun problema: le ballerine, disponibili in diversi modelli e tessuti, potrebbero rappresentare un’opzione altrettanto valida.

Queste calzature hanno il vantaggio di essere non solo comode, ma anche vivaci e particolari. Se cercate qualcosa di casual, ad esempio, potete scegliere un modello arricciato sui bordi, meglio se realizzato in pelle scamosciata o in tessuto lucido. Anche piccoli dettagli, come fiocchi decorativi o piccoli fiori, possono contribuire a rendere l’effetto globale ancora più riuscito.

Ufficio Stampa di Semicouture

Non avete paura del rischio? Allora lasciatevi sedurre dall’estetica ballet core nella sua versione più autentica. Nei prossimi mesi sono infatti destinate a spopolare le calzature che reinterpretano in modo letterale l’aspetto delle scarpette da danza classica professionale.

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Questi modelli combinano materiali pregiati (pelle) con elementi tecnici del balletto, come elastici e nastri, in colori rigorosamente neutri o pastello. I nastri, in particolare, sono progettati per essere incrociati e legati intorno alla caviglia o al polpaccio, terminando con un fiocco. Una soluzione assolutamente perfetta per ricevimenti di nozze dal sapore bon ton.

Slingback

Le slingback sono considerate da alcuni anni le scarpe primaverili per eccellenza: queste calzature sono caratterizzate da punta chiusa, cinturino alla caviglia e tallone scoperto. In quanto al tacco, può essere basso o di medie dimensioni, anche se nella maggior parte dei casi la preferenza ricade sui modelli flat.

Le slingback esistono in diverse forme e tessuti: per i look serali o più formali, ad esempio, potreste scegliere un modello con punta tonda e materiale texturizzato con effetto glitterato.

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Se cercate qualcosa di ancor più particolare, ne esistono anche alcuni modelli realizzati in tessuto tramato tipo “tweed“, con applicazione ornamentale sulla punta e tacco a rocchetto basso e svasato

Décolleté

Le décolleté restano un assoluto evergreen per i look di matrimonio. Anche in questo caso, ne esistono modelli e tessuti pensati per ogni genere di cerimonia: tra le più amate, ci sono sicuramente quelle a punta con apertura laterale (stile d’Orsay) e cinturino sottile alla caviglia.

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In quanto al tacco, potete scegliere l’altezza in base alla vostra dimestichezza: si va dai 5 cm ai 12 per le più abituate. I tessuti? Satinato o lucido restano quelli più gettonati.

Sandali

I sandali sono invece la soluzione più adatta se siete chiamate a partecipare ad una cerimonia in estate. Potendo contare su temperature più miti, le invitate hanno la possibilità di puntare su calzature aperte, che possono avere sia tacco a spillo che, in molti casi, platform a blocco geometrico.

Ufficio stampa di Tamaris

Molto apprezzati sono anche i sandali aperti gladiator style con molteplici listini sottili che avvolgono il piede. Questi accessori possono essere realizzati sia in pelle che con materiale sintetico, ed esibire anche numerosi dettagli come punti luce o borchie metalliche quadrate.