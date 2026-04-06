Destination wedding, le destinazioni per il 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio in Cappadocia

I destination wedding continuano a godere di grande popolarità. Organizzare i propri fiori d’arancio su un’isola tropicale o in una suggestiva meta esotica è il sogno di molti sposi, che spesso scelgono di ridurre il numero di invitati per poter allestire un ricevimento nuziale nella loro meta dei sogni.

Se negli anni passati erano soprattutto città europee e località classiche a primeggiare nella lista dei desideri, per il 2026 le mete più gettonate per i destination wedding sono di tutt’altro genere.

Destination wedding nel 2026, cosa aspettarsi

Il destination wedding è un matrimonio celebrato in una località diversa dalla residenza degli sposi. Solitamente questo genere di eventi si svolge in un arco temporale di più giorni, includendo una rehearsal dinner di benvenuto, una giornata da destinare alla cerimonia nuziale vera e propria, ed un brunch successivo per salutare gli ospiti prima della partenza.

Oltre ad allestire la cerimonia, gli sposi devono quindi anche organizzare spostamenti e pernottamento degli invitati, e spesso puntano su strutture che possano rispondere a tutte le esigenze del caso.

Per molti anni, i destination wedding si sono concentrati in destinazioni esotiche dal sapore molto tradizionale, come vigneti toscani baciati dal sole o lussuosi resort alle Maldive. Senza alcun dubbio sfondi suggestivi e di sicuro appeal, ma decisamente prevedibili. Tuttavia, secondo gli esperti, il trend starebbe decisamente cambiando: sempre più sposi, infatti, preferirebbero luoghi originali e decisamente lontani dai circuiti tradizionali.

Cappadocia, Turchia

Sebbene la Turchia sia da tempo una delle destinazioni più amate dai futuri coniugi, la Cappadocia resta sorprendentemente poco esplorata. Si tratta di una location perfetta per le coppie che amano la storia e i luoghi fermi nel tempo come la città di Göreme, che domina la Love Valley e la Pigeon Valley.

I paesaggi in queste zone sono un singolare e splendido connubio di formazioni rocciose scolpite, valli ondulate e camini delle fate che emergono dal terreno. Per lasciare gli ospiti senza parole, invece, si può puntare su un hotel ricavato da una grotta, estremamente popolari in quest’area, oppure regalare loro un’esperienza in mongolfiera.

Tangeri, Marocco

Tangeri è una città dal fascino più unico che raro: affacciata sullo Stretto di Gibilterra, con il Mediterraneo a est e l’Atlantico a ovest, è quasi sospesa tra due mondi. Proprio la dualità della location sembra affascinare sempre più sposi, che la scelgono come cornice per il proprio sì.

Piuttosto che grandi resort a picco sul mare, chi si sposa a Tangeri potrà puntare su splendidi hotel d’altri tempi, perfetti per cerimonie all’insegna di discrezione e riservatezza.

Puglia, Italia

Se in passato era soprattutto la Toscana con i suoi vigneti a fare da sfondo ai sì degli sposi italiani, oggi il ruolo di meta più ambita spetta invece alla Puglia. Le coppie attratte dal romanticismo d’altri tempi possono scegliere tra ville dal minimalismo moderno, casali rustico-chic segnati dalla pietra, o calde case in terracotta dove organizzare cene lunghe a lume di candela prima di ballare sotto le stelle. Un grande valore aggiunto è inoltre sicuramente il cibo, soprattutto il pesce fresco.

Se cercate qualcosa di unico nel suo genere, potreste scegliere una delle numerose masserie storiche del Salento trasformate in resort di lusso: immerse nella campagna pugliese, si distinguono per la loro eleganza silenziosa e l’abbondanza di ulivi e vigneti.

Cattaro, Montenegro

Il Montenegro è un Paese spesso inesplorato, ed esercita una forte attrazione sulle coppie in cerca di cerimonie intime e riservate, lontane dai circuiti più popolari. Il paesaggio è molto variegato, passando da montagne e natura a città medievali dal forte sapore storico.

Tra le destinazioni più amate della zona c’è sicuramente Cattaro: con le sue strade lastricate, chiese secolari e palazzi barocchi, sembra sospesa nel tempo, soprattutto se abbinata a ricevimenti a lume di candela.

A un’ora di distanza, si trova Perast, che offre una soluzione più delicata. Anche in questo caso, le sue chiese sul lungomare e le facciate storiche sono perfette per matrimoni intimi. Mentre i lussuosi hotel, con viste panoramiche e interni glamour, lasceranno gli ospiti senza fiato.

Cipro, Grecia

Soprannominata “l’isola dell’amore” e associata alla nascita di Venere, Cipro è una delle mete più adatte per i destination wedding anche da un punto di vista simbolico. A conquistare i futuri sposi è soprattutto la varietà di opzioni a propria disposizione: dagli hotel con vista mare alle chiesette tradizionali, passando per giardini mediterranei e yacht privati.

La soluzione più gettonata, tuttavia, è quella dell’estetica boho chic con gazebo o archi nuziali con vista sul mare e tramonto.

Bodrum, Turchia

Se cercate un matrimonio in cui confluiscano cultura e relax, un’altra città che potrebbe fare al vostro caso è Bodrum. Posizionata sulla costa dell’Egeo, vanta moltissime spiagge private, ville e resort per celebrare il rito sulla sabbia. Non mancano tuttavia luoghi con architettura ottomana o siti storici, in cui è possibile organizzare uno degli eventi collaterali al ricevimento, come la cena di benvenuto.

Dubrovnik, Croazia

La Croazia sta rapidamente emergendo come una delle destinazioni principali per i matrimoni, grazie alla sua splendida costa, all’architettura storica e alle strutture ricettive, generalmente più convenienti rispetto alle destinazioni mediterranee.

Località come Dubrovnik, con le sue strade medievali e le viste mozzafiato sull’Adriatico, sono perfette per le coppie in cerca di un’atmosfera romantica e intima: qui, i futuri sposi possono scambiarsi le promesse in un castello secolare, in un vigneto affacciato sul mare o su uno yacht privato.

Las Vegas, USA

Las Vegas resta una delle mete principali per i destination wedding, e offre infinite opzioni per ogni budget e stile. Le coppie possono optare per un matrimonio di lusso in hotel celebri come il Bellagio o il Cosmopolitan, oppure per una cerimonia divertente e spontanea in cappella, o persino per un matrimonio in elicottero.

Las Vegas è anche famosa per la sua estrema praticità nell’organizzazione dei matrimoni, con innumerevoli location all-inclusive, noleggio di abiti e smoking e licenze matrimoniali rilasciate lo stesso giorno. Insomma, potendo contare su intrattenimento di alto livello, ristorazione gourmet e hotel di lusso, Las Vegas offre sia matrimoni veloci sia celebrazioni di alto livello: un’offerta che poche altre destinazioni possono eguagliare.