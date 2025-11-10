Matrimoni in Italia, le location preferite dagli sposi stranieri

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Sposarsi nel Belpaese, tra castelli e città d’arte, è un sogno che accomuna moltissimi futuri sposi in tutto il mondo. L’esperienza dei fiori d’arancio in Italia offre una vera e propria full immersion nello stile e nelle tradizioni locali, e negli ultimi anni si è trasformata anche in un’importante fonte di introiti per fornitori e professionisti del settore.

Per conoscere le migliori proposte delle diverse realtà nazionali, si è svolta l’undicesima edizione di BMII – Borsa del Matrimonio in Italia Destination Wedding: una vera e propria full immersion tra le esperienze gastronomiche, gli hotel di lusso e i casali rurali più amati dagli sposi stranieri.

I luoghi più amati dagli sposi stranieri in Italia

Quasi 1 miliardo di euro: questo il fatturato generato dalle nozze di stranieri in Italia nel 2024. Una cifra considerevole, che per l’anno corrente dovrebbe crescere ulteriormente. Il merito è in parte riconducibile alle molte coppie vip che hanno puntato sul Belpaese per il loro sì, dai Clooney a Jeff Bezos, ma non solo: a far gola ai futuri sposi di tutto il mondo è la possibilità di un’esperienza totalmente Made in Italy, con ottimo cibo e vino, location da sogno e uno stile inconfondibile.

In qualità di grande potenza del wedding tourism e per promuovere l’internazionalizzazione e l’attività di incoming, la BMII – Borsa del Matrimonio in Italia Destination wedding in Italy ha ospitato a Roma il 4 e 5 novembre oltre 70 buyer provenienti da tutto il mondo. Ma quali sono le località che attraggono di più le coppie straniere?

Giardini e borghi fatati

Gli stranieri che scelgono l’Italia per il proprio matrimonio desiderano un evento memorabile e personalizzato: non solo location mozzafiato e uniche come ville storiche e castelli, ma anche esperienze fiabesche in borghi medievali e giardini.

È il caso del Sacro Bosco di Bomarzo, nel Lazio, un giardino manierista della metà del ‘500 che, oltre ad essere una realtà museale, è anche location per matrimoni ed eventi esclusivi, con ristorante interno al Parco che permette di realizzare anche ricevimenti al chiuso.

Molto “italiani” e particolari anche i matrimoni celebrati in antichi borghi, come quello affacciato sul Lago di Bracciano, a pochi passi da Roma: qui Relais Villa Clodia, immersa nella quiete della campagna, incanta con la sua eleganza senza tempo, creando l’atmosfera perfetta per un matrimonio da sogno.

Frantoi e vigneti per un’esperienza culinaria indimenticabile

E la cucina? Ricopre chiaramente un ruolo cardine nella scelta. Tra le esperienze più richieste ci sono quelle che permettono un’immersione nella cultura e nella enogastronomia italiana: è il caso del Casale VerdeLuna Wine Resort, a Piglio in provincia di Frosinone, che oltre a un’introduzione al mondo della produzione vinicola crea un’esperienza degustativa che abbina tre diverse etichette del vino Cesanese a piatti cucinati con ingredienti tradizionali ciociari o romani.

Se di eccellenze si parla perché non scoprire la linea di produzione dell’olio extra vergine di oliva? Ecco allora il matrimonio al Frantoio del Monte Pisano, che trasforma le cerimonie nuziali in brevi vacanze che coinvolgono gli ospiti per più giorni: allestita in stile industriale ma richiamando fortemente il tema dell’olivicoltura, la struttura include la visita agli oliveti, quella al frantoio e la degustazione degli oli. Fino alla possibilità di utilizzare la rampa di carico delle olive come palcoscenico per spettacoli.

Città d’arte e hotel di lusso

Le città d’arte mantengono il loro fascino, e gli sposi stranieri apprezzano molto le strutture recettive dall’effetto “wow”: Firenze, Roma, Milano e Napoli sono sempre delle ottime opzioni.

Nella capitale si trova l’Hotel Atlante Star****S, impreziosito dal bellissimo Roof Garden con ristorante panoramico Les Etoiles e da una terrazza che offre una vista mozzafiato ed unica su tutta Roma e la Basilica di San Pietro. Un’esperienza indimenticabile per celebrare un matrimonio avvolti dalla magia della Città Eterna.

Per i fiori d’arancio internazionali, ancora più di quelli nazionali, è importante anche poter garantire un’assistenza dedicata per ogni tradizione, stile e preferenza culturale, essendo sempre pronti a tutto: tra le richieste più particolari esaudite dallo Sheraton Rome Parco de’ Medici, la possibilità di privatizzare un intero building, soluzione spesso scelta da coppie provenienti dal Nord Europa e dall’Asia.

Località di mare

Molte coppie cercano un destination wedding che coinvolga gli invitati in una vera e propria vacanza, spesso della durata di un intero fine settimana. Piuttosto ricercate sono location esclusive come la Baia dei Faraglioni nel Gargano, in Puglia, la cui attrattività deriva innanzitutto dalla sua posizione: una stupenda baia esclusiva raggiungibile a piedi solo dall’hotel o via mare.

Un luogo unico, scenografico, intimo, perfetto per i matrimoni. A rendere tutto più indimenticabile la bontà della cucina pugliese, tra degustazioni di specialità del territorio e della tradizione culinaria locale e show cooking.

Sempre sul mare ma su altra costa, è la vista offerta da Lloyd’s Baia Hotel, affacciato sul Golfo di Salerno, scelto da coppie internazionali che desiderano un matrimonio elegante, curato e ricco di emozione: qui l’amore trova la sua cornice naturale tra luci e profumi del Mediterraneo in una delle location più affascinanti della Costiera Amalfitana, con ampie terrazze panoramiche a picco sul mare.

Cuore romantico della location è sicuramente la spiaggia privata, raggiungibile tramite un ascensore panoramico che regala agli ospiti un ingresso spettacolare. Altrettanto richiesta l’organizzazione di attività ed escursioni, come tour tra i borghi della Costiera, visite ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano, crociere private e degustazioni.

Il Piemonte

Il territorio piemontese sta conoscendo grande popolarità grazie a una vasta gamma di paesaggi diversi e affascinanti come laghi, colline e vigneti, che si fondono armoniosamente con cattedrali ed edifici storici. Un territorio di inestimabile bellezza, scenario perfetto per matrimoni eleganti e raffinati, come quelli realizzati nelle residenze reali, tra cui la “Corona delle Delizie” dei Savoia, patrimonio dell’UNESCO. Una varietà di attività tra cime montuose, colline e laghi per gli appassionati di sport, oltre a musei di fama mondiale, con antichità e arte contemporanea. Senza dimenticare vini e prelibatezze gastronomiche per gli amanti del cibo.

Colline toscane e casolari

Una novità tra le classiche destinazioni toscane è la Lunigiana, la “Terra dei 100 Castelli”, particolarmente amati dai visitatori internazionali. Per il 2026, accanto alla consolidata offerta di classici e romantici matrimoni in dimore medievali, c’è una nuova proposta, il Wedding Picnic: l’evento, ideato da Mare e Monti Catering, offre un’esperienza in perfetto stile country chic, dove ogni dettaglio è curato nei minimi dettagli. Gli allestimenti caratteristici comprendono cestini da picnic, tovaglie a quadretti rossi che richiamano le trattorie di una volta, damigiane, sedute, tavoli bassi e pizzi vintage.

Che dire poi dell’atmosfera di un casale antico, come quello di Scuderie Villa Mori? Una location immersa nelle colline toscane che permette di svolgere il rito tra gli ulivi, seguito da cena con tavoli imperiali davanti alla villa, momenti di convivialità, risate e balli sotto il cielo stellato.

Nel cuore del Chianti Classico si trova infine Borgo di Vignamaggio, una storica tenuta tra Firenze e Siena, immersa in un paesaggio di vigneti, oliveti e boschi che incarna perfettamente il sogno toscano, particolarmente amata dalle coppie straniere per la possibilità di vivere un’esperienza autentica. Le provenienze più frequenti sono Stati Uniti, Regno Unito e Nord Europa, ma negli ultimi anni sono arrivate molte coppie da Asia e Australia, attratte dall’idea di un Italian Wedding Retreat in un contesto di charme e natura.