Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Re Carlo aiuta Beatrice ed Eugenia

Avvicinarsi alle sorelle Beatrice ed Eugenia, Principesse di York, sembra un rischio che (quasi) nessuno intende correre. Le figlie di Andrea Mountbatte-Windsor e Sarah Ferguson hanno infatti visto la propria immagine pubblica distrutta.

Nessuna colpa a loro carico, eppure la porzione d’albergo genealogico cui fanno riferimento le condanna. Mentre un’ampia fetta della famiglia reale le ha lasciate alla deriva, Re Carlo ha deciso di offrire loro un ramoscello d’ulivo.

Beatrice ed Eugenia al Royal Ascot

Gravissime le accuse che pendono sul capo dell’ormai ex Principe Andrea. Il suo legame con Jeffrey Epstein ha portato a numerose indagini e, infine, al suo arresto. Tutto ciò ha ovviamente modificato sensibilmente il mondo delle sue figlie.

Bandite dalla messa di Pasqua, si riteneva fosse impossibile la loro presenza al festival ippico Royal Ascot, cui hanno preso parte per anni nel Berkshire. L’evento è previsto per giugno e, a sorpresa, Re Carlo le ha invitate. Una mano tesa alle nipoti, come riportato da Hello! Magazine, dall’enorme importanza. I membri senior della famiglia reale continuerebbero a sincerarsi delle loro condizioni, preoccupati dalle conseguenze che questa situazione potrebbe avere.

Addio alla vita pubblica

Al netto dell’invito ricevuto, il dubbio è: le due sorelle vorranno prendere parte a un evento tanto pubblico? È ampiamente prevedibile che, tra social e stampa, riceveranno delle critiche. Per quanto sia bello sapere che una parte della famiglia non le abbia abbandonate, avrebbero ben poco da guadagnare da questa opportunità.

Dal 16 al 20 giugno, ecco quando si terrà il festival ippico, che rappresenta uno degli eventi cardine del calendario reale annuale. Uno dei momenti salienti è la processione ufficiale in carrozza e, qualora partecipassero, le due sorelle rischierebbero di offrire il fianco a ogni sorta di commento.

Chi di certo ha fatto un passo indietro rispetto alla vita pubblica è Sarah Ferguson. Dopo l’ultima pubblicazione degli Epstein Files, infatti, ha scelto di restare in silenzio e ben distante dalle telecamere.

Non sembrano esserci intenzioni di riabilitazione per l’ex moglie di Andrea, mentre Beatrice (37) ed Eugenia (36) prenderanno di certo parte alle future celebrazioni familiari. Al momento, però, è ancora troppo presto.

Erano regolarmente presenti al precedente Royal Ascot, nel 2025, fianco a fianco proprio con la madre. Sembra trascorsa un’eternità da allora e la gestione delle loro figure è di colpo divenuta tremendamente complessa. Non solo Re Carlo e la Regina Camilla intendono supportarle, però. Spazio anche per William e Kate, anche se non sembrano intenzionati a offrire un certo supporto pubblico sottoforma di inviti, che potrebbero far più male che bene alle due sorelle.