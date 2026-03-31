Beatrice ed Eugenia di York bandite dalla messa di Pasqua e Re Carlo vola in America

Beatrice ed Eugenia di York non partecipano alla messa di Pasqua con la Famiglia Reale. Re Carlo è stato informato e non è intervenuto

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Getty Images Eugenia e Beatrice di York

Beatrice ed Eugenia di York non prenderanno parte alla messa di Pasqua con Re Carlo, Camilla, William e Kate Middleton, come erano solite fare da quando erano bambine. Lo scandalo Epstein ha colpito anche loro, nonostante non siano minimamente coinvolte nella vicenda. Ma essendo figlie di Andrea e Sarah Ferguson sono diventate automaticamente persone non gradite a Corte.

Beatrice ed Eugenia di York saltano la messa di Pasqua

Dunque, per la prima volta Beatrice ed Eugenia di York non sono gradite alla messa di Pasqua con la Famiglia Reale. Le Principesse hanno rinunciato a mostrarsi accanto a Re Carlo durante la funzione religiosa. Le figlie di Andrea Mountbatten Windsor e Sarah Ferguson avrebbero deciso in autonomia di rinunciare alla messa pasquale, ma in accordo con il Sovrano.

Carlo non si lascia influenzare dai legami famigliari e, come per suo figlio Harry e i nipotini Archie e Lilibet, antepone la Monarchia agli affetti.

D’altro canto, lo scandalo Epstein sta rivoluzionando l’esistenza di Eugenia e Beatrice. Quest’ultima tra l’altro sarebbe in crisi col marito proprio a causa delle indagini su Andrea.

Re Carlo non si cura delle nipoti

Carlo non ha rilasciato commenti sulla decisione delle nipoti. Il Palazzo si è semplicemente limitato a comunicare il programma delle funzioni pasquali, a partire da giovedì santo. Poi saranno presenti alle Lodi mattutine di Pasqua nella cappella di San Giorgio, all’interno del complesso del Castello di Windsor, e alla messa dove saranno raggiunti dai membri della Famiglia Reale.

Ma non da Beatrice ed Eugenia di York che appunto non saranno presenti. Così come non parteciperanno al Royal Ascot. Una fonte vicina alle Principesse aveva dichiarato qualche tempo fa: “Ho parlato con un mio amico che lavora ad Ascot e mi ha detto che alle ragazze è stato comunicato che non potranno essere presenti quest’anno. Beatrice è quella che l’ha presa peggio. È stata completamente colta di sorpresa da tutto questo”.

Beatrice ed Eugenia hanno deciso di mantenere un profilo basso da quando il padre è stato travolto dal caso Epstein, per evitare di compromettere ulteriormente la Corona e per proteggere la privacy della loro famiglia e dei loro figli. Beatrice starebbe meditando di trasferirsi in America. Lì forse potrebbe contare sull’appoggio di Harry. Tra l’altro anche Sarah Ferguson è stata avvistata negli Stati Uniti, ospite di Priscilla Presley.

Re Carlo e Camilla volano negli USA

Intanto, il Palazzo ha comunicato che Re Carlo e Camilla voleranno negli Stati Uniti il prossimo mese, per rinforzare i “legami storici e le moderne relazioni bilaterali” tra i due Paesi. Quindi i Sovrani incontreranno nuovamente Donald e Melania Trump a pochi mesi di distanza dalla loro visita nel Regno Unito lo scorso autunno. Il viaggio di Stato prevede una visita alle Bermuda. Ma è impensabile che in occasione della visita Carlo veda Harry.