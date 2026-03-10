Re Carlo, Beatrice ed Eugenia di York terrorizzate da sua madre Sarah Ferguson

Re Carlo teme Sarah Ferguson. Ma anche le figlie dell'ex Duchessa di York sono terrorizzate dalla mossa disperata che è pronta a fare

Getty Images Sarah Ferguson tra Beatrice ed Eugenia di York

Re Carlo forse teme più l’ex cognata, Sarah Ferguson, che il fratello Andrea. L’ex Principe, umiliato dall’arresto, ormai è remissivo. Ha capito che deve mantenere un profilo basso e sparire dalla circolazione. Questo è vantaggioso per lui e la Monarchia, sperando che col tempo l’opinione pubblica si dimentichi di lui, sempre se non verrà giudicato colpevole.

Re Carlo, Sarah Ferguson non ha più niente da perdere

Sistemato il fratello in una casa all’interno di Sandringham, a preoccupare Re Carlo adesso è Sarah Ferguson. L’ex Duchessa di York ha perso tutto – casa, dignità, lavoro – quindi non ha più remore. Ed è pronta a fare qualunque cosa pur di uscire da questa terribile situazione.

La degenza in una clinica svizzera per riprendersi dallo stress causato dallo scandalo Epstein non le è bastato. Carlo ha quindi paura che possa inventarsi qualcosa che causerà grave danno alla Monarchia, magari spifferando per qualche migliaio di sterline i segreti più imbarazzanti del Palazzo o del suo ex marito che comunque minerebbero la credibilità stessa del Sovrano.

Anche le figlie di Sarah e Andrea sono terrorizzate da quello che potrebbe fare la madre. Già sono state di fatto escluse da tutti gli eventi della Corona, compreso il Royal Ascot, in quanto “persone non gradite“, anche se loro non sono state minimamente coinvolte dal caso Epstein. L’unica loro colpa è quella di essere figlie degli ex Duchi di York.

La mossa di Sarah Ferguson

Pare che Beatrice ed Eugenia abbiano avuto sentore di quelle che sono le intenzioni di Fergie. Sarah naviga in cattivissime acque, anche per quello che riguarda le finanze. Avendo perso tutte le entrate e non trovando più nessuno che le voglia dare un lavoro, ha bisogno di monetizzare.

Così, avrebbe pensato di scrivere un libro di memorie dove racconta tutto quello che le è accaduto a Palazzo, ovviamente dal suo punto di vista.

Siccome non ha più nulla da perdere, ha intenzione di andare fino in fondo, rivelando anche le cose più scottanti e imbarazzanti. Tra l’altro questo sarebbe l’unico modo per ottenere un guadagno certo e cospicuo.

Le sue figlie sono terrorizzate da questo progetto. Sanno che la madre è molto determinata e che se ha deciso di scrivere il libro, lo farò. Tra l’altro lei ha già pubblicato diversi testi per bambini, quindi è ben introdotta nel mondo dell’editoria. Sicuramente troverà qualcuno disposto a pubblicare il suo libro di memorie.

Questa non è certo una soluzione originale, ma Fergie otterrà il suo scopo: monetizzare e vendicarsi di Carlo e in generale della Famiglia Reale che a più riprese l’ha abbandonata a se stessa tutte le volte che si è trovata in difficoltà.

Beatrice ed Eugenia di York temono per le conseguenze che un libro del genere possa avere sulla loro vita. Infatti, rischiano l’isolamento sociale, oltre a perdere titoli e privilegi di cui fino a questo momento hanno goduto.

Secondo indiscrezioni, l’unico a sostenerle è Harry che avrebbe offerto loro un rifugio provvisorio in America.