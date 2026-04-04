Sarah Ferguson incolpa un membro della famiglia reale per la sua disgrazia (e non è Andrea)

Sarah Ferguson è ormai caduta in disgrazia e secondo l'ex moglie di Andrea la colpa sarebbe di una sola persona.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sarah Ferguson

Sarah Ferguson medita vendetta e nel frattempo, lontano da Londra, cerca un modo di uscire dallo scandalo che l’ha travolta. Dopo la diffusione dei file di Epstein e l’arresto dell’ex marito Andrea, Fergie è sparita dai radar. Attualmente si troverebbe a Los Angeles, ospite di alcuni amici e sarebbe convinta che la colpa di tutto ciò che le è successo è di una sola persona (che non è l’ex principe Andrea).

La rabbia di Sarah Ferguson

Secondo una fonte vicina a Sarah Ferguson e intervistata dalla rivista Heat, l’ex moglie di Andrea non sarebbe furiosa con il fratello di Carlo, coinvolto nello scandalo Epstein, ma con Camilla.

“Fergie è molto amareggiata, è arrabbiata e si sente vittima di un torto da parte di tutti in famiglia – ha raccontato -. Non ha il coraggio di affrontare nessuno direttamente, ma quando ha bevuto qualche bicchiere di troppo, allora arriva il coraggio liquido e inizia a sfogarsi. Camilla sta ricevendo il peso della furia di Sarah. Erano amiche molto intime per anni, quindi Sarah si sente profondamente tradita”.

Il rapporto tra le due donne è sempre stato piuttosto complicato, ma affonda le sue radici anche nelle tensioni che hanno coinvolto l’ex principe Andrea. Nel libro Camilla: From Outcast to Queen Consort di Angela Levin emerge infatti che l’ex marito di Sarah Ferguson avrebbe tentato di far saltare il matrimonio tra Carlo e Camilla nel 2005, arrivando persino a fare pressione sulla defunta Regina Elisabetta II affinché annullasse le nozze del fratello.

La Levin descrive Andrea come “piuttosto velenoso, meschino, inutile e molto cattivo nei confronti di Camilla”. Il suo ostracismo verso l’attuale Regina Consorte sarebbe rimasto tale da rendere improbabile qualsiasi riconciliazione, coinvolgendo anche Fergie che sarebbe diventata una nemica di Carlo e Camilla. Una fonte vicina a Camilla ha dichiarato: “Arriverei a dire che è stato profondamente inutile in un momento in cui il suo supporto avrebbe significato enormemente per lei e per il Principe.”

Sarah Ferguson in fuga dopo lo scandalo Epstein

Da Zurigo agli Emirati Arabi sino a Los Angeles, Sarah Ferguson dopo la diffusione dei file di Epstein si è allontanata definitivamente dalla famiglia reale e non sembra intenzionata a tornare indietro. Secondo chi la conosce sarebbe spesso ospiti di amici e la sua situazione economica sarebbe tutt’altro che rosea.

Dopo l’arresto di Andrea, suo ex marito con cui ha vissuto sino a qualche mese fa, Sarah era apparsa in numerose mail private di Epstein, svelando un rapporto con andava al di là della semplice conoscenza. Secondo chi la accusa di aver sostenuto Epstein, Sarah Ferguson sarebbe rimasta amica fedele del miliardario pedofilo anche dopo la sua condanna per abusi sessuali su minore.

Non solo, a intrattenere rapporti con Epstein sarebbero state anche le figlie di Fergie, Beatrice ed Eugenia di York. I documenti parlano di prestiti da parte del finanziere e di pranzi con Sarah Ferguson e le figlie. Incontri che avrebbero messo in imbarazzo sia Beatrice che Eugenia, mettendo in pericolo non solo il rapporto con Re Carlo, ma anche i rispettivi matrimoni.