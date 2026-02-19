Sarah Ferguson, cosa rischia dopo l’arresto del suo ex Andrea

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Cosa accadrà a Sarah Ferguson ora che il suo ex marito Andrea è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in ufficio pubblico? Crescono gli interrogativi sul futuro dell’ex Duchessa di York, implicata anche lei nel caso Epstein.

Sarah Ferguson, sparita dalle scene

Sarah Ferguson si è letteralmente dileguata mentre lo scandalo Epstein montava. L’ex moglie di Andrea è stata vista l’ultima volta mentre si trovava sulle Alpi francesi con alcuni amici, prima di trasferirsi negli Emirati Arabi. Qui è stata raggiunta da sua figlia minore Eugenia che si è recata lì per ragioni di lavoro. Infatti, in qualità di direttrice presso la galleria d’arte Hauser and Wirth, era andata alla Fiera d’Arte a Doha in Qatar, manifestazione visitata anche dalla sceicca Moza.

Fergie, insieme al suo ex Andrea, ha dovuto lasciare il Royal Lodge e ancora non ha trovato una residenza fissa. Il suo futuro resta incerto e i dubbi sono aumentati ora che la situazione è precipitata con l’arresto del fratello di Re Carlo.

Sarah Ferguson, l’arresto di Andrea Mountbatten Windsor

Andrea, l’ottavo in linea di successione al trono britannico, che proprio il 19 febbraio compie 66 anni, è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico ed è ora in custodia cautelare.

Sono state viste diverse autocivetta della polizia piombare nella nuova casa di Andrea a Sandringham, nel Norfolk, dove vive da quando lui e Sarah sono stati costretti a lasciare la Royal Lodge.

Questa è la prima volta che l’ex Principe, che ha dovuto affrontare già diverse accuse per i suoi rapporti con Epstein, viene arrestato.

Gli investigatori stanno ora effettuando perquisizioni in vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk, ha dichiarato la polizia della Thames Valley. Non è stato confermato quali proprietà siano state perquisite, ma Royal Lodge si trova a Windsor, nel Berkshire, mentre la sua nuova casa, Wood Farm, si trova a Sandringham, nel Norfolk.

Sarah Ferguson, cosa rischia

La polizia non ha rilasciato dichiarazioni circa Sarah Ferguson. Quindi, non è noto quali oggettivi rischi possa correre l’ex Duchessa che ha assunto un basso profilo da quando è stata travolta dallo scandalo Epstein per delle mail che gli aveva inviato in cui si scusava con lui. La scoperta di queste missive ha innescato un processo che ha portato all’arresto di Andrea.

Alcuni amici di Fergie hanno dichiarato che l’ex Duchessa si trova in ambasce e avrebbe confessato di aver bisogno di soldi, per questo doveva trovarsi un lavoro. Anche perché tutti i contratti che aveva sono stati chiusi. Sarah scriveva libri per bambini. Anche le associazioni benefiche dove era attiva, l’hanno espulsa.

Stando a delle fonti a lei vicine, la Ferguson sta seriamente pensando di trasferirsi negli Emirati Arabi dove conosce persone che potrebbero aiutarla finanziariamente. Inoltre, “A queste persone in Medio Oriente non potrebbe importare di meno di quello che ha fatto. E anche se non ha più il titolo di Duchessa di York, sarebbe comunque considerata una reale e trattata come tale, e lei lo sa”.