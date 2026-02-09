Moza del Qatar, l’anello con diamante blu da 50,6 milioni e la collana capolavoro

Moza del Qatar, la sceicca più affascinante al mondo, sfoggia l'anello con diamante blu tra i più grandi e preziosi al mondo. E la collana è un'opera d'arte

Getty Images Moza del Qatar

Moza del Qatar, la sceicca più elegante al mondo, ha visitato l’Art Basel Qatar a Doha, presentandosi all’esposizione con dei gioielli esclusivi. Non solo perché il loro valore è quasi inestimabile, ma anche perché sono pezzi unici, vere e proprie opere d’arte.

Moza del Qatar, il diamante blu da 50,6 milioni di dollari

Moza del Qatar ha un gusto raffinato che l’ha resa un’icona di stile. Ogni suo look è espressione di eleganza ma anche strumento per veicolare messaggi importanti, un modo di comunicazione non verbale che è sempre più sfruttato dalle donne di potere.

Così, quando si tratta di andare a visitare l’Art Basel Qatar, un’esposizione che celebra il vivace panorama culturale del Paese, Moza ha entrare fisicamente nel mondo dell’arte e del design, indossando dei gioielli che andrebbero a loro volta esposti in una collezione di oggetti artistici.

La sceicca si è limitata a due preziosi. Al dito ha sfoggiato un anello con un enorme diamante blu. Si tratta probabilmente dell’Oppenheimer blue diamond. La pietra fu venduta nel 2016 per la cifra di 50,6 milioni di dollari, che corrispondono a circa 42,8 milioni di euro, a un acquirente anonimo, poi identificato con Moza del Qatar.

Si tratta del secondo gioiello più prezioso mai venduto all’asta. L’Oppenheimer blue è un diamante blu intenso da 14,62 carati (2,924 g). Si chiama così, perché il suo precedente proprietario era Philip Oppenheimer. È tagliato in un rettangolo (taglio smeraldo). L’Oppenheimer Blue è il più grande diamante blu vivido fancy classificato dal Gemological Institute of America.

Moza del Qatar, la collana opera d’arte

Moza ha abbinato il diamante blu a una collana che è a tutti gli effetti un’opera d’arte. Si tratta della creazione del designer di Singapore, Edmond Chin. Il gioiello è realizzato in conchiglia di ciprea con un pendente composto da due cristalli di tanzanite grezzi non trattati che si aprono per rivelare un fiume di tanzaniti taglio smeraldo e diamanti. Il pezzo ha un nome molto suggestivo “Tha parting sands of time”.

Moza del Qatar, look total black e borsa griffata

Per dare risalto ai gioielli dalle pietre di colore blu, Moza ha scelto un look total black. Un caftano in seta nera con maniche lunghe che porta sopra a un lupetto, stivali neri, velo, occhiali da sole e la borsa del momento. La sceicca infatti ha scelto la borsa a tracolla Alaïa Le Teckel Small che ha la forma particolare di un bassotto. Il suo prezzo va dai 1900 ai 2700 dollari.

Moza del Qatar, la sceicca influencer

Moza è la madre dell’attuale emiro Tamim bin Hamad Al Than. Suo marito acquistò per lei tempo fa la Maison Valentino che però ha già rivenduto.

La sceicca, madre di sette figli, è nota per le sue opere benefiche e per essere politicamente impegnata nel suo Paese. È considerata tra le 100 donne più potenti al mondo, secondo Forbes, e conta una pagina Instagram seguita da oltre 2 milioni di follower.

Nel 2023, tra gli invitati al matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania, attrasse l’attenzione dell’Occidente per la sua eleganza e la sua bellezza.