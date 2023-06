Moza del Qatar, la bellissima sceicca che ha 63 anni ma ne dimostra 30

Fonte: Getty Images Moza del Qatar

Moza bint Nasser del Qatar o anche Mozah bint Nasser al-Missned del Qatar ha lasciato senza fiato al matrimonio di Rajwa e Hussein, oscurando persino la bellissima Rania di Giordania. La “sceicca” influencer, con oltre un milione di follower su Instagram, e con il pallino della moda ha 63 anni ma ne dimostra appena trenta.

Moza del Qatar ha dato prova del suo gusto impeccabile al Royal Wedding dell’anno tra Rajwa Al Saif e il Principe Hussein di Giordania con due look sensazionali, firmati Maison Valentino, una scelta di brand non casuale visto che suo marito Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro che ha abdicato in favore del figlio, l’ha acquistata nel 2012 per farle dono.

La sceicca ha indossato per la cerimonia un preziosissimo abito in pizzo color crema con inserti metallici che appartiene alla collezione Haute Couture autunno inverno 2014. Moza l’ha opportunamente modificato per l’occasione formale, allungando la gonna e togliendo le trasparenze. Il modello sciancrato in vita e aderente scolpisce ed esalta la sua silhouette filiforme ed è abbinato a una capello a turbante, una clutch in rettile e a dei sandali-gioiello. Il tutto impreziosito da un collier e orecchini con diamanti.

Per il ricevimento serale Moza del Qatar ha optato per un abito verde acido, sempre di Maison Valentino della collezione Haute Couture autunno-inverno 2021. Anche in questo caso sono state fatte opportune modifiche. Il modello originale infatti era senza maniche e lasciava spalle e parte del décolleté nudo. La sceicca lo ha personalizzato con maniche lunghe e un velo dello stesso colore. Per risaltare la vita da vespa ha aggiunto una cintura con smeraldi. L’abito non è sicuramente facile da indossare, sia per i volumi che per il colore molto particolare, ma Moza si è dimostrata all’altezza della sua fama di icona di stile, rivelando la sua raffinatezza innata nel curare ogni minimo dettaglio del suo look.

Moza del Qatar, icona di bellezza che a 63 anni ne dimostra 30

Moltissimi i commenti sul suo profilo Instagram che ne celebrano l’eleganza: “Prestigio, eleganza e raffinatezza di una principessa in tutte le situazioni”; “Quando vogliamo parlare di raffinatezza, eleganza e lusso, è a Sheikha Mozah che pensiamo”; “Sheikha Mozah, l’icona della raffinatezza, della morale e del gusto, che Dio ti benedica in Giordania”.

Ma a lasciare tutti senza parole è anche il suo perfetto incarnato. Classe 1959, Moza ha la pelle del viso liscia e priva di rughe. Merito del make up sapiente e forse di qualche altro piccolo aiutino che la ringiovanisce al punto da farla sembrare una trentenne. Persino più giovane della stupenda Rania di Giordania che ha esattamente 11 anni meno di lei.

Chi è Moza del Qatar, la sceicca influencer

Nata il 15 agosto 1959, Moza del Qatar è è la seconda delle tre mogli di Hamad bin Khalifa Al Thani, emiro del Qatar dal 1995 al 2013 e madre dell’attuale emiro Tamim bin Hamad Al Thani.

Figlia di Nasser bin Abdullah Al-Missned, Moza si è laureata all’università del Qatar nel 1986. Si è sposata nel 1977, quando era ancora una studentessa, e ha avuto 7 figli, 5 maschi e 2 femmine. È attivamente coinvolta nella vita politica del suo Paese e ricopre diverse cariche importanti e va tutti i giorni in ufficio. La rivista Forbes l’ha collocata al 79esimo posto tra le 100 donne più potenti.

Moza ha un profilo Instagram che vanta oltre un milione di follower. Da sempre ha una grande passione per la moda, tanto che è considerata una delle donne donne più eleganti al mondo. Ma la sceicca non è solo un’icona di stile, possiede infatti la Maison Valentino che suo marito le ha regalato nel 2012 visto che era il suo marchio preferito.