Rania di Giordania, capelli chiari e look audace da favola al gala benefico

Rania di Giordania ha incantato alla cena di beneficenza che si è tenuta presso il Museum of Islamic Art di Doha, in Qatar. La Regina era ospite della sceicca del Qatar, Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Presidente del Qatar Museums e Co-Presidente del Fashion Trust Arabia.

Rania di Giordania, il look da sogno

Rania di Giordania ha brillato per eleganza alla cena di gala organizzata congiuntamente dalla Sceicca Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Francesco Carrozzini e Anna Wintour. L’evento ha reso omaggio alla vita e all’eredità della defunta direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani, scomparsa nel 2016 a causa di un raro tumore.

Il ricavato del Gala inaugurale del Franca Fund è andato a sostegno della ricerca preventiva sul genoma che viene svolto presso la Harvard University School of Medicine e il Massachusetts General Hospital.

Rania si è distinta per eleganza, malgrado molti degli ospiti appartengono al mondo della moda e dello spettacolo. La Regina si è presentata al gala con un completo di seta lucida, dallo stile arabeggiante, dai colori audaci. L’ensemble era composto da una blusa ocra a maniche lunghe, scollo asimmetrico con colletto e da una gonna lunga e ampia, color turchese, ornata sulla vita con una serie di decorazioni a righe orizzontali, a formare una sorta di cintura. Rania l’ha abbinata a una clutch bronzo.

Rania di Giordania coi capelli dalle sfumature bionde

Come Kate Middleton, anche Rania di Giordania si è schiarita i capelli, scegliendo una tinta castano chiaro con sfumature biondo miele che le donano molto, dando luminosità all’incarnato. Esaltato anche dal make up che esalta le labbra con un rossetto lucido.

Rania di Giordania, il post su Instagram

La Regina ha celebrato gli ospiti della serata, condividendo una serie di foto che la ritraggono all’evento e e ha commento ha scritto: “È stato un piacere partecipare ieri a Doha a una cena di raccolta fondi a sostegno della ricerca medica nel campo della genomica preventiva, organizzata congiuntamente da Sua Eccellenza la Sceicca Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Francesco Carrozzini e Anna Wintour presso il Museo di Arte Islamica. Ringrazio il Qatar e Sua Eccellenza per la calorosa accoglienza!”.

Moltissimi gli apprezzamenti per il look di Rania. Qualcuno ha scritto: “Wow, la regina dell’eleganza e della bellezza, davvero radiosa“; “Sempre la più elegante”; “Mi piace molto il suo outfit, adatto a lei . Tessuti e colori meravigliosi”; “Stupendo questo abbinamento e di solito non amo i tessuti lucidi!”.

