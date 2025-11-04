Rania di Giordania ha preso parte a un Summit internazionale a Monaco e, per l'occasione, ha mostrato il suo gusto in fatto di stile con un look davvero originale

IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania è una delle teste coronate più conosciute a livello mondiale e, spesso, la Regina partecipa ad appuntamenti internazionali importanti per rappresentare il suo paese da sola o insieme al marito Re Abdullah II. Così è stato anche di recente quando la coppia ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Grand Egyptian Museum a Il Cairo, occasione in cui la sovrana è apparsa più bella che mai.

Ma, negli ultimi giorni, Rania di Giordania è volata anche in Germania per raccontare il suo punto di vista al One Young World Summit, che ha avuto luogo a Monaco di Baviera. Per lo speciale evento la Regina ha indossato un look dalle tinte sfumate nei toni del verde, accompagnandolo con un accessorio molto particolare.

Rania di Giordania, il look particolare

Rania di Giordania è indubbiamente una bellezza senza tempo e ha sempre dimostrato la sua capacità di scegliere dei look che la valorizzano ulteriormente, accendendo i suoi lineamenti perfetti e non perdendo punti in eleganza e originalità. Per l’apertura del Museo de Il Cairo, la sovrana ha indossato un abito aderente rosso fuoco, che la rendeva chic e seducente, mentre a distanza di qualche giorno, Rania di Giordania ha cambiato registro stilistico, scegliendo l’originalità di un coordinato sfumato nei toni del verde, per la sua apparizione pubblica al One Young World Summit.

La Regina, infatti, si è mostrata con un completo composto da pantalone e pull over che dalle spalle ai piedi partiva da una tonalità salvia di verde e degradava fino a una sfumatura più scura dello stesso colore, quella color bosco.

La parte superiore del coordinato era aderente, con scollatura a girocollo e le mezze maniche. Il pantalone, invece, aveva un taglio dritto ed era stato confezionato in un tessuto rigido. Rania di Giordania ha accompagnato il suo look sorprendente con degli accessori che lasciavano il segno.

Rania di Giordania, gli accessori

Rania di Giordania ha partecipato di recente a un importante Summit internazionale a Monaco, come da lei stessa svelato sulla sua pagina Instagram ufficiale: “Un’esperienza indimenticabile parlare ieri al One Young World Summit a Monaco di Baviera. È stato un piacere tornare su questo palco!”.

La Regina ha deciso di essere, come sempre, chic ed elegante anche se non ha perso di vista l’originalità con un completo dai toni sfumati e degli accessori straordinari. Rania di Giordania ha portato con sé, infatti, una meravigliosa borsa crochet verde menta di piccole dimensioni con tracolla intrecciata.

La sovrana ha indossato anche un paio di scarpe col tacco panna e ha deciso di dare un ulteriore tocco di modernità all’outfit con un giubbotto verde militare dal design sportivo, con cinturone in vita e colletto marrone.

Rania di Giordania non si è lasciata sfuggire l’occasione importante e ha deciso di comunicare la sua opinione sulla crisi mediorientale e sulla guerra in generale: “In tutto il mondo, stiamo assistendo al ritorno dell’odio nelle fondamenta della nostra comunità globale. E il pericolo non sta solo in ciò che l’odio distrugge, ma in ciò che rimodella: la nostra bussola morale, il nostro senso del pudore”.