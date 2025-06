Rania di Giordania, la dolce dedica per il figlio Hussein

IPA Rania e Hussein di Giordania

Il fascino di Rania di Giordania e le sue capacità di rappresentare al meglio il suo regno sono conosciute in tutto il mondo ma, a volte, la sovrana racconta anche il suo lato più privato, da mamma e moglie amorevole, attraverso dei post condivisi sul suo canale Instagram ufficiale.

Così è stato anche il 28 giugno 2025 quando Rania di Giordania ha voluto condividere un tenero scatto del figlio Hussein, erede al trono hashemita, insieme alla figlia, la piccola Principessina Iman. La sovrana ha accompagnato la foto con una dedica per il futuro Re di Giordania.

Rania di Giordania, il post social per il figlio

Il 28 giugno è un giorno speciale per tutta la corte hashemita e, ovviamente, per la Regina Rania di Giordania, che ha deciso di celebrare questa ricorrenza speciale con tutti i suoi sudditi e ammiratori, attraverso un post social. Si tratta del compleanno del Principe Hussein di Giordania, nato proprio il 28 giugno 1994.

Per festeggiare quest’anniversario particolare, Rania di Giordania ha deciso di condividere, sul suo profilo Instagram ufficiale, una foto del suo primogenito con in braccio la piccola Iman, nata dal matrimonio del Principe con Rajwa di Giordania. La sovrana ha formulato i suoi migliori auguri al figlio per il suo compleanno: “Un altro anno in cui sei il suo protettore e il nostro orgoglio. Felice compleanno caro Hussein, il più grande eroe della piccola Iman!”.

Nello scatto digitale si vede il figlio della Regina Rania di Giordania con un completo elegante blu e una camicia bianca, mentre avvolge con le sue braccia la figlia Iman, vestita con un abitino rosa antico, adornato da uno strato di tulle bianco, con dei ricami sull’orlo inferiore.

I due protagonisti della foto inedita non guardano l’obiettivo del fotografo e, la nipote dei sovrani, in particolare, è girata di spalle rispetto a chi ha cliccato l’obiettivo. Il Principe Hussein appare nello scatto più felice che mai, mentre porta in braccio la figlia, con cui si era mostrato già in passato in un altro tenero scatto.

Hussein di Giordania, gli auguri del Palazzo Reale

Il Principe Hussein di Giordania ha compiuto 31 anni il 28 giugno 2025 e il suo giorno speciale è stato festeggiato dalla madre, la Regina Rania di Giordania, che ha condiviso una foto inedita del figlio, in cui era protagonista anche l’amata nipote Iman. Nell’ultimo anno la sovrana è diventata nuovamente nonna, visto che la figlia ha dato alla luce un’altra Principessa, che è stata chiamata Amina.

Per celebrare il compleanno dell’erede al trono, anche nella pagina Instagram ufficiale della Casa Reale Hashemita è stato pubblicato un messaggio d’auguri per il Principe: “La Corte Reale Hashemita porge i suoi migliori auguri a Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Al Hussein bin Abdullah II per il suo 31° compleanno”.

Anche in questo caso uno scatto del Principe ha accompagnato la dedica social. Nella foto Hussein di Giordania è impegnato in una camminata in un parco insieme al padre, il Re Abdullah II. L’erede al trono indossa, anche in questo caso, un pantalone elegante blu e una camicia bianca, mentre il sovrano ha un look total black.