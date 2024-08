Fonte: IPA Hussein e Rania di Giordania

Il Principe Hussein di Giordania e la Principessa Rajwa sono da poco diventati genitori della piccola Iman. Dopo un matrimonio fastoso, a cui hanno partecipato le teste coronate di tutto il mondo, avvenuto l’1 giugno 2023, e l’annuncio della dolce attesa, arrivato a quasi un anno di matrimonio, adesso, la coppia sta scoprendo le gioie della genitorialità. Una nuova vita che sembra avere già colpito il cuore del futuro Re hascemita, visto che, di recente, ha deciso di condividere una dolcissima dedica social proprio per l’amata figlioletta.

Nel contenuto social, il Principe Hussein di Giordania ha mostrato tutto il suo amore per la neo-arrivata e la felicità per lieto evento che l’ha visto recentemente protagonista.

Principe Hussein di Giordania, la dedica per la figlia

Il Principe Hussein di Giordania è l’erede al trono del paese mediorientale e, con lui, diventerà Regina la moglie Rajwa, architetto saudita, sposata nel giugno 2023. La Principessa, sempre molto riservata e poco presente sui social networks, ha dato alla luca una bambina, Iman, il 3 agosto 2024.

Il lieto evento ha fatto gioire l’intera famiglia reale hascemita, prima tra tutti la bellissima neo-nonna Rania di Giordania, che ha subito dedicato alla piccola delle parole piene d’effetto e gioia, condivise sul suo profilo Instagram ufficiale: “Iman, hai già preso il mio cuore. La nostra famiglia non è mai stata più felice”.

Adesso, è il papà della piccola, Hussein di Giordania, ad avere utilizzato i suoi canali social per lanciare un messaggio pieno d’amore alla giovane Principessa. L’erede al trono ha scelto per descrivere il suo amore per Iman una dedica breve, ma piena di significato: “Con il mio tesoro”. A corredo delle dolci parole, una foto, che ritrae il Principe Hussein di Giordania in divisa militare, mentre tiene teneramente in braccio la sua piccola, in quella che sembra essere la sua cameretta.

Dal ritratto social traspare tutto l’amore del futuro sovrano, che non guarda in camera, ma dedica occhi dolci solo alla sua figlioletta, stretta a lui in una tutina rosa stampata, cappellino bianco e copertina azzurra.

Hussein e Rajwa di Giordania, dal dolce annuncio alla nascita

La casa reale hascemita ha annunciato che i Principi Hussein e Rajwa di Giordania, attendevano un figlio il 10 aprile 2024, senza mai specificare se si trattasse di una femmina o di un maschio. La futura Regina ha mostrato il suo pancione sui social solo l’1 giugno 2024, in occasione del primo anniversario di nozze, mostrandosi con un meraviglioso abito rosso e svelando, così, una gravidanza già all’ultimo trimestre. In seguito, la futura Regina ha puntato nuovamente su un outfit di quel colore accesso, presenziando al Giubileo d’Argento del Re Abdullah II.

Ancora una volta, gli eredi al trono di Giordania hanno condiviso un loro ritratto su Instagram, in occasione del compleanno del Principe, e, per l’occasione, Rajwa di Giordania ha indossato un look pre-maman di colore beije.

Finalmente, il 3 agosto 2024, il Principe Hussein ha annunciato l’arrivo di Iman su Instagram: “Sia lode a Dio per le Sue abbondanti benedizioni. Siamo immensamente grati per la nascita sana di nostra figlia e per la salute della mia amata moglie Rajwa. I nostri più sentiti ringraziamenti alla nostra famiglia e al popolo giordano per i loro gentili auguri, che ci hanno profondamente toccato durante questi momenti speciali”.