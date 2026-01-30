Rania di Giordania, il doppio messaggio di compleanno per suo marito e suo figlio

IPA Rania di Giordania

Il Principe Hashem bin Abdullah e Abd Allah II di Giordania sono nati il 30 gennaio: padre e figlio sono stati celebrati da Rania di Giordania sui social, con un doppio messaggio di compleanno. Parole piene d’amore, ma soprattutto di orgoglio: Rania è una Regina e mamma orgogliosa dei suoi figli e del percorso che hanno intrapreso.

Rania di Giordania, il messaggio di auguri per il marito e il figlio

Il 30 gennaio 2026 il Re Abdullah ha compiuto 64 anni; anche il figlio è nato lo stesso giorno e ha soffiato su ventuno candeline. A celebrare questo momento speciale per la Famiglia Reale di Giordania è stata Rania, che ha condiviso degli scatti e dediche sui social. “Con tutto il mio amore, oggi e sempre. Buon compleanno”, la didascalia dedicata al marito, con uno scatto che li ritrae insieme. La coppia ha avuto quattro figli: il Principe ereditario Hussein, la Principessa Iman, la Principessa Salma e il Principe Hashem. E per il marito, la Regina si è sempre sbilanciata sui social, come in occasione dell’anniversario: “Ogni anno sei il mio supporto e il mio compagno. Sarai sempre la mia casa. Buon anniversario”.

Anche il Principe Hashem ha ricevuto gli auguri da parte di sua madre Rania sui social: “Sono orgoglioso di te. Orgogliosa dell’uomo che sei diventato. Felice compleanno, mio carissimo Hashem”. Per Rania di Giordania, celebrare i momenti più speciali della famiglia sui social è una tradizione.

Ormai è un rito per i Reali di tutto il mondo: non solo i compleanni, ma anche le cartoline di Natale. Per dare il benvenuto al nuovo anno, Rania ha condiviso uno scatto in compagnia del Re Abdallah II e dei figli, con i rispettivi partner e i nipotini, che rappresentano il futuro della Monarchia in Giordania.

Il sostegno al figlio, il Principe Hashem (un vero rubacuori)

Il Principe Hashem è il più giovane dei figli di Rania e Abd Allah II di Giordania: è nato lo stesso giorno del padre, nel 2005, ed è il secondo in linea di successione al Trono, in quanto in Giordania è ancora in vigore la cosiddetta legge salica che conosciamo in Europa: la successione è un diritto riservato ai figli maschi. Il più piccolo della famiglia è sempre stato un prediletto: ha studiato alla King’s Academy (dove ha concluso il suo percorso a maggio del 2023), accontentando il padre e la sua volontà, ovvero quella di crescere “una nuova generazione di menti illuminate e creative”.

A settembre del 2023, il Principe Hashem è stato accompagnato dal Principe ereditario Hussein e da sua moglie, la Principessa Rajwa, negli Stati Uniti, dove hanno scattato la tradizionale foto di rito al college, nei dormitori. Gli ultimi anni sono stati pieni di avvenimenti felici per la Famiglia Reale di Giordania: il Principe Hussein si è unito in matrimonio con la Principessa Rajwa, e anche Iman si è sposata con Jameel Alexander Thermiotis. Rania stessa è diventata nonna per la prima volta nel 2024, precisamente il 3 agosto, quando è venuta alla luce la sua prima nipotina, Iman, figlia di Al Hussein e Rajwa.