Rania di Giordania, il bellissimo ritratto di famiglia per gli auguri del nuovo anno

Con qualche settimana di anticipo, Rania di Giordania ha voluto condividere i suoi auguri per il 2026: per l’occasione, la moglie del Re Abd Allah II ha pubblicato un bellissimo scatto sui social, che ritrae la Famiglia Reale al gran completo.

Gli auguri per il 2026 di Rania di Giordania

Una splendida nonna: si mostra così Rania di Giordania nel nuovo scatto di famiglia condiviso sui social per augurare un buon 2026 ai suoi follower. L’immagine ritrae la 55enne in compagnia del re Abdallah II e dei loro figli, il principe ereditario Hussein, la principessa Iman, la principessa Salma e il principe Hashem.

A completare il ritratto, la principessa Rajwa, moglie del principe ereditario, e Jameel Alexander Thermiotis, marito della principessa Iman, insieme ai nipoti del re e della regina, la principessa Iman bint Hussein e Amina bint Jameel. Tutti i membri della famiglia reale camminano insieme all’aperto, vestiti con tonalità coordinate di verde e blu delicati.

“Che i legami familiari e l’amore continuino a crescere nell’anno a venire”, ha scritto nella didascalia del post Rania di Giordania.

Rania di Giordania, la nonna più bella

Nell’ultima immagine da lei condivisa, Rania di Giordania dimostra ancora una volta uno stile impeccabile. La Regina indossa infatti un abito midi color verde salvia con gonna ampia, scollo rotondo e maniche corte. A completare l’outfit, un paio di décolleté verde chiaro coordinate, che si sposano perfettamente con i look degli altri membri della famiglia reale alle sue spalle.

Lo scatto vede Rania stringere teneramente a sé la nipotina Iman bint Al-Hussein bin, figlia del principe ereditario Hussein e di sua moglie, la principessa Rajwa. Suo marito il Re Abdallah II, invece, tiene in braccio Amina, figlia della Principessa Iman e di suo marito Jameel Alexander Thermiotis.

Proprio la nascita delle nipotine, è stato uno dei momenti più felici per Rania. Annunciando l’arrivo di Iman, la Regina scrisse sui social: “Hai già un pezzo del mio cuore. La nostra famiglia non è mai stata più felice”. Due anni dopo, la gioia è raddoppiata grazie ad Amina.

Rania di Giordania, tra istituzione e famiglia

Rania di Giordania è una delle donne più ammirate del mondo: con diplimazia ed eleganza non solo ha rivestito il ruolo di Regina, ma si è distinta anche per aver sostenuto diverse cause sociali di grande impatto. Nella sua ultima presenza alle Nazioni Unite, ad esempio, ha alzato la voce in sostegno delle donne di Gaza, mentre sui social si è schierata più volte contro la guerra in Palestina.

Ammiratissima per i suoi look, Rania non ha mai trascurato il suo ruolo di moglie e mamma, come ha spiegato anche in un’intervista a HOLA!: “Il mio obiettivo è essere una nonna divertente. Abbiamo un detto in arabo che dice che nessuno ci è più caro dei nostri figli, se non i nostri nipoti. Perciò sono davvero entusiasta di avere presto dei bambini nella mia vita”.

L’obiettivo, a giudicare dai numerosi scatti che la ritraggono in compagnia delle sue nipotine, sembra essere stato pienamente raggiunto.

