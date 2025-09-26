Rania di Giordania da favola, la foto con le Principesse bellissime

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rania di Giordania tra le figlie Salma e Iman

Rania di Giordania ha condiviso su Instagram una foto con le figlie, Salma e Iman, per celebrare il loro compleanno. E ha commentato con una battutina riferita alle nipotine, Iman e Amina, che le stanno letteralmente rubando il cuore.

Rania di Giordania, la foto dolcissima con le figlie

Rania di Giordania ha voluto condividere su Instagram gli auguri di buon compleanno alle due figlie, Salma e Iman. La coincidenza curiosa è che le due Principesse sono nate a quattro anni e un giorno di distanza.

Infatti, Salma è nata il 26 settembre del 2000, mentre Iman è nata il 27 settembre del 1996. Quest’ultima si è sposato nel 2023 e ha febbraio 2025 ha reso nonna per la seconda volta Rania, dando alla luce Amina. Mentre l’altra nipotina della Regina, Iman, è nata dal matrimonio tra suo figlio Hussein e Rajwa.

In ogni caso, Rania ha voluto fare gli auguri ad entrambe le sue Principesse con un unico post sul suo profilo Instagram ufficiale. La Regina ha condiviso una bellissima foto che la ritrae abbracciata alle figlie e a commento ha scritto: “Buon compleanno alle mie bambine preferite (anche se, diciamocelo, le nipoti stanno recuperando velocemente!”.

Nello scatto Rania indossa una camicia bianca a fantasia psichedelica, dai colori pastello, firmata Zimmermann, abbinandola a dei pantaloni azzurri. Gli orecchini a cerchio con diamanti e zaffiri rosa sono una creazione di Boghossian.

Alla sua sinistra, Salma indossa un abito bianco con maniche corte a sbuffo e gonna a ruota, di Alexis, mentre Iman porta una camicia rosa con maniche lunghe a sbuffo, stretta sui polsini di Zimmermann e un paio di pantaloni celesti.

Rania di Giordania, gli auguri alle Principesse

Moltissimi i commenti di sudditi e sostenitori di Rania e della sua famiglia che hanno condiviso gli auguri per le due Principesse. C’è chi scrive: “Lunga vita alle nostre preziose principesse ❤️❤️” e poi una miriade di cuoricini.

Sui social vengono commentati anche gli outfit. Non tutti amano lo stile delle camice bon ton di Rania e Iman, ma tutti sono concordi nel ritenere splendido questo ritratto di famiglia. Mancano solo le nipotine.

Rania di Giordania con la nipotina Amina

Ma a supplire questa mancanza ci ha pensato la stessa Regina che appena un giorno prima aveva condiviso una foto con Amina, la più piccola delle sue nipoti. Rania indossa lo stesso abito in seta, color burro, firmato Balenciaga, con cui ha posato insieme a Melania Trump durante il ricevimento che le è stato offerto dalla First Lady in occasione della sua partecipazione alla 80esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Nello scatto Rania tiene in braccio Amina, ritratta di spalle, mentre la nonna la guarda con dolcezza e orgoglio.

Rania di Giordania, i look di New York

Rania è volata a New York insieme a suo marito Abdullah, a suo figlio, il Principe ereditario Hussein e alla nuora Rajwa di Giordania. La Regina ha partecipato a incontri di alto livello dove è intervenuta con discorsi.

Ma l’importante messaggio che diffuso in occasione dell’Assemblea delle Nazioni Unite è stato accompagnato anche da una serie di look importanti.

Abbiamo visto Rania indossare una camicia bordeaux con polsini sfumati, di Salvatore Ferragamo, coordinandola a una borsa dello stesso colore di Saint Laurent.

Poi ha posato con Melania Trump al ricevimento offerto da quest’ultima con un abito midi di Balenciaga, con gonna lunga a pieghe, cintura in stoffa e fiocco al collo che ha indossato slacciato.

E infine ha sfoggiato un elegante tailleur pantaloni nero, di Loewe, che ha abbinato a delle décolleté di Prada con punta metallizzata e a una borsa di Rabanne.