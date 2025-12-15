Rajwa di Giordania, il biglietto di auguri per il 2026 è una sfida a quello di Rania

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rajwa di Giordania e Iman

Rajwa di Giordania e il Principe Hussein hanno condiviso il loro biglietto di auguri per il 2026: una tenerissima foto di famiglia con la piccola Iman. La cartolina è una sfida a quella che Rania di Giordania ha pubblicato qualche giorno fa.

Rajwa di Giordania, foto di famiglia per la cartolina di auguri

Come Kate Middleton e William, anche il Principe ereditario Hussein e sua moglie Rajwa di Giordania hanno voluto condividere i loro personali auguri per un felice 2026, pubblicando la loro cartolina d’auguri, indipendente da quella di Rania di Giordania e Re Abdullah.

Rajwa e Hussein hanno scelto una foto che esprima un senso di serenità. Si tratta di un ritratto di famiglia dove la coppia è immortalata con la figlia, Iman.

La Principessa e il Principe sono seduti su un tappeto da gioco. Rajwa è adagiata su fianco e tiene con un braccio la piccola Iman che sta in piedi in modo incerto. Mentre Hussein, in ginocchio, abbraccia la moglie. La coppia sorride guardandosi e la Principessina a sua volta rivolge il viso da un lato verso il papà.

Rajwa indossa un abito celeste con maniche e gonna lunga e girocollo, invece Hussein ha un look più casual: jeans neri e camicia blu portata sopra una t-shirt. La piccola Iman, tenerissima, indossa una maglietta bianca e una gonnellina a balze con riflessi dorati.

Rajwa di Giordania, il messaggio di auguri

Il ritratto di famiglia è accompagnato da un messaggio di auguri: “La pace sia con voi e con i vostri cari“,

con l’augurio che il nuovo anno sia un anno di bontà e benedizioni e che gioia e felicità prevalgano per tutti”. Il biglietto è firmato da Rajwa e Hussein con le loro sigle personali.

La foto è stata condivisa sui social e moltissimi hanno commentato la dolcezza di questo scatto. Qualcuno ha scritto: “La quantità di amore, affetto ed emozione in questa foto è incredibile! Che bella famiglia! Che Dio li protegga e li tenga al sicuro.” Altri sono rimasti incantati dalla Principessina: “Questa piccola bellezza è un mix tra papà e mamma 🥹💝”; “Oh mio Dio, guarda come è cresciuto il pulcino e ha iniziato a camminare!”.

Rajwa di Giordania, la sfida a Rania

La cartolina di auguri di Hussein e Rajwa è stata rivelata qualche giorno dopo quella di Abdullah e Rania di Giordania. I Sovrani hanno deciso di condividere un ritratto di famiglia allargato. Infatti, sono accompagnati da tutti i loro figli e consorti e naturalmente dalle nipotine che tengono in braccio.

Il biglietto lancia un messaggio di amore, unione e armonia: una famiglia serena e solidale in cui sembrano non esserci tensioni, contrariamente a quanto era accaduto al Re Abdullah il cui fratello aveva cercato di usurpargli il trono.

