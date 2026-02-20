Rania di Giordania magnifica in rosso per l’Iftar con sua nuora Rajwa: il video spettacolare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Rania di Giordania, bellissima in rosso, per l’Ifatar del primo giorno di Ramadan. La Regina ha acceso il banchetto con un look sensazionale che ha messo inevitabilmente in ombra la sua elegantissima nuora Rajwa. Ma di certo non era questo il suo intento, a giudicare dal video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Rania di Giordania, il video in famiglia per il Ramadan

Rania di Giordania ha voluto condividere su Instagram un momento di gioia vissuto con la sua famiglia. Si tratta dell’Iftar, il tradizionale banchetto che viene consumato dopo il tramonto durante il Ramadan.

La Regina ha postato un video sui social esprimendo i suoi auguri per quello che i musulmani definiscono il mese sacro. Questo il commento di accompagnamento alla clip: “Che Dio preservi il nostro affetto e i nostri dolci incontri, e che questo mese sacro porti sempre a noi e a voi bontà e amore.

Che questo mese sacro riempia le nostre case del calore della famiglia e dei propri cari. Ramadan Mubarak a tutti”.

La Regina ha voluto lanciare un messaggio di pace e serenità, mostrando l’Iftar condiviso con la sua famiglia. Nel video si vedono i membri della Famiglia Reale hashemita radunarsi per il banchetto. Sorridenti, parlano tra loro, ammirano la meravigliosa tavola, ne condivido il cibo, cantano insieme, mentre i bimbi corrono felici di qua e di là e ricevono doni.

Rania di Giordania, look rosso e argento

Protagonista di questo importante momento famigliare è sicuramente Rania di Giordania che arriva accompagnata da suo marito Abdullah.

La Regina indossa un lungo abito rosso, dalle maniche ampie e una cintura metallizzata larga, decorata con delle pietre rosse. Mentre ai piedi calza delle décolleté argento. I capelli sono lasciati ricadere mossi sulle spalle e il trucco è naturale.

Rajwa di Giordania resta in secondo piano

All’Iftar ci sono anche suo figlio Hussein e la moglie Rajwa. La Principessa indossa un magnifico abito nero, impreziosito da ricami tradizionali bianchi e rossi. Per quanto fosse splendida, è rimasta un passo indietro rispetto a Rania che davvero ha superato se stessa.

Ma d’altro canto, la Regina è nota per essere un’icona di stile. Recentemente si è recati in India dove ha sfoggiato degli outfit preziosissimi ed esclusivi che l’hanno definitivamente consacrata nell’Olimpo delle donne più raffinate di sempre.

Rania di Giordania, l’atmosfera dell’Iftar

Al banchetto erano presenti anche una delle figlie di Rania e Abdullah, la Principessa Iman con un abito azzurro, con suo marito Jameel Alexander Thermiotis.

Al termine del banchetto è stato festeggiato il compleanno di un membro anziano della famiglia. Tutti, anche il Re, hanno cantato ‘buon compleanno’. Infine, Rania ha distribuito ai bambini dei bellissimi tappeti per la preghiera, come regalo per il Ramadan.