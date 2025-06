Rania di Giordania e Rajwa sensazionali al matrimonio di Bezos: look a confronto

IPA Matrimonio Bezos, tutti i look della sposa Lauren Sanchez

Rania di Giordania è stata letteralmente la Regina del party prenuziale di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia dove si è presentata con un magnifico abito da sera rosa cipria di Fendi. Ma a farle concorrenza ci ha pensato suo nuora Rajwa, anche lei invitata al matrimonio, che ha sfoggiato un lungo vestito dorato, firmato Tom Ford.

Rania di Giordania incanta in Fendi al matrimonio di Bezos

Nessuno sapeva della presenza di Rania di Giordania al matrimonio più glamour, quello di Bezos e Sanchez. La Regina è arrivata a Venezia giovedì 26 giugno in incognito, vestita tutta di nero, ma i paparazzi sono riusciti a immortalarla mentre saliva su un taxi boat da sola.

Infatti, in un primo momento sembrava che Rania fosse arrivata in Laguna senza accompagnatori. E invece no. Alle nozze di Jeff e Lauren sono stati invitati anche suo figlia Hussein, la nuora Rajwa e la piccola Iman.

Rania è atterrata all’aeroporto Marco Polo di Venezia, giusto in tempo per prepararsi per il lussuoso party prenuziale dove ha dato prova del suo impareggiabile stile.

La Regina ha scelto di indossare un magnifico abito da sera, firmato Fendi, che appartiene alla collezione autunno/inverno 2018.

Si tratta di un vestito rosa strutturato, con corpetto aderente e gonna a campana in tulle, sui quali è sovrapposta una sorta di rete dorata che assomiglia a una specie di armatura. Rania ha coperto le spalle con una stola chiusa sulla spalla con una fibbia.

Rania ha abbinato l’abito a un paio di décolleté di Gianvito Rossi, sfoggiando così a Venezia un outfit made in Italy che celebra la creatività del nostro Paese. Il look è impreziosito dal bracciale di Dior, Bois de Rose in oro bianco, e da degli orecchini a cerchio che la Regina mette in mostra raccogliendo i capelli in uno chignon spettinato.

Rania è semplicemente sensazionale e i commenti sui social hanno toni di grande entusiasmo: “Questo vestito è assolutamente stupendo“; “Il gusto migliore e la donna più bella 🥰”.

Ma Sua Maestà ha dovuto mettersi alla prova sfidando la sua elegantissima nuora Rajwa che in fatto di stile e raffinatezza non è da meno.

Rajwa di Giordania divina in Tom Ford

Infatti, Rajwa di Giordania si è presentata alla festa nuziale di Bezos con un lungo abito dorato, firmato Tom Ford. Si tratta di un modello essenziale, a maniche lunghe, a girocollo e aderente alla figura statuaria della Principessa che indossa una cintura alta d’oro metallizzato per esaltare la vita sottile.

I capelli sono raccolti in uno chignon alto e voluminoso che dà ulteriore slancio alla sua figura. Rajwa sdrammatizza il look impegnativo con degli accessori animalier. In particolare, calza le slingbacks maculate di Dolce & Gabbana e la versione piccola della borsa Sicily, leopardata, dello stesso brand.

La concorrenza col la suocera è spietata. Qualcuno scrive: “Questa volta il suo look vince davvero ❤️”.

Rajwa è arrivata al party accompagnata da suo marito il Principe Hussein, mentre la piccola Iman evidentemente è rimasta in hotel con la tata.