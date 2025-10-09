Rajwa di Giordania sostituisce Rania e fa girare la testa a Emmanuel Macron

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Rajwa di Giordania debutta nella sua prima visita di Stato in Europa, più precisamente a Parigi, e conquista con facilità l’Eliseo grazie alla sua eleganza innata che non lascia indifferente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte.

Rajwa sostituisce Rania di Giordania

Rania di Giordania ha fatto un passo indietro per lasciare spazio a sua nuora Rajwa che è destinata a succederle come Regina. Nel 2023 Rajwa ha sposato il Principe ereditario, Hussein di Giordania, e da quel momento ha avuto un ruolo istituzionale di primo piano.

La giovane coppia, che ha una figlia Iman, sempre più spesso presenzia a eventi e incontri in rappresentanza dei Sovrani. Nel 2024 hanno affrontato il loro primo viaggio di Stato, a Singapore. Recentemente il Principe ha incontrato William in Inghilterra, per poi volare in Francia con sua moglie Rajwa.

Rajwa di Giordania, l’abito nero con cappa di Mona Alshebil

Rajwa si è presentata all’Eliseo con un look che ricorda la tradizione araba ma con un tocco di occidentalità, in omaggio al Paese ospitante.

La Principessa ha scelto un lungo abito nero, dallo stile antico, abbottonato sul davanti, con collo in crêpe e maniche ampie, effetto mantello. Il modello è firmato da Mona Alshebil, brand saudita di lusso, minimalista e contemporaneo che celebra il successo delle donne attraverso capi femminili e senza tempo.

Sul sito del marchio si legge: ” I nostri pezzi sono caratterizzati da design sofisticati e moderni, influenzati dalla tradizione saudita. Il nostro obiettivo è dare alle donne gli strumenti per essere sicure di sé, capaci, positive, indipendenti e belle.” E in effetti quello indossato da Rajwa ha centrato il suo obiettivo.

Rajwa di Giordania, accessori italiani

Differentemente dalla consuetudine di indossare accessori o capi di brand del Paese ospitante, la nuora di Rania ha optato per dettagli made in Italy. Infatti, ha abbinato al suo raffinato abito nero a un’iconica borsa intrecciata di Bottega Veneta, brand molto amato anche da sua suocera, si tratta della Knot Minaudière Clutch in Travertino.

Mentre ai piedi calzava le décolleté Colibrì Lite in rete nera con cinturino posteriore, firmate Fendi. Rajwa ha impreziosito il suo look con una collana e un bracciale di Stephen Webster.

Per rendere l’outfit meno formale, la Principessa ha preferito tenere i capelli sciolti, pettinati all’indietro con delle delicate onde sulle lunghezze.

Rajwa di Giordania conquista Macron

La mise della nuora di Rania ha lasciato tutti senza fiato. I commenti sui social al suo look sono entusiastici: “Sembra così regale e magnifica! Adoro quell’abito e gli accessori ❤️”; “Adoro come si sta adattando al suo ruolo di moglie, madre, principessa e futura regina! Sta trovando uno stile che le sta benissimo ❤️”. E ancora: “I suoi capelli sono bellissimi! Sono così lucidi e il trucco è adorabile.”

Rajwa di Giordania esercita un fascino naturale e anche Emmanuel Macron ne resta incantato. Malgrado il Presidente francese stia vivendo una situazione di grave difficoltà politica, è stato letteralmente stregato dalla Principessa, un vero raggio di luce che ha rischiarato l’Eliseo.