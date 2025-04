Rajwa di Giordania, sua figlia Iman debutta a 8 mesi nel suo primo viaggio ufficiale

Fonte: IPA Rajwa e Hussein di Giordania con la piccola Iman, nell'agosto 2024

La Principessa Iman, nipote di Rania di Giordania e figlia di Rajwa e Hussein, ad appena otto mesi ha preso parte al suo primo viaggio ufficiale all’estero, nel Bahrein. La piccola è semplicemente stupenda tra le braccia della mamma mentre indossa un grazioso abitino e delle scarpettine rosa di Tod’s.

Rajwa di Giordania, la figlia Iman conquista il mondo

La Principessina Iman è stata dunque l’ospite d’onore all’incontro che i suoi genitori, Rajwa e Hussein di Giordania, hanno avuto con lo sceicco Hamad bin Isa Al Khalifa del Bahrein, lo scorso 12 aprile, presso il Palazzo Al-Sakhir.

La piccola, nata lo scorso agosto, a otto mesi è già una star tra le teste coronate e a meno di un anno di età ha preso parte al suo primo viaggio di Stato, comparendo nelle foto ufficiali scattate in occasione dell’incontro tra i suoi genitori, futuri Sovrani di Giordania, e lo sceicco del Bahrein.

Iman ha così battuto il record di altri famosissimi royal baby, George e Charlotte, figli di Kate Middleton e William, che hanno partecipato al loro primo tour internazionale quando avevano poco più di un anno.

Rajwa di Giordania, le nuove foto di Iman

Iman è dunque comparsa nelle foto ufficiali del viaggio in Bahrein. La Principessina è stata ritratta in braccio a sua madre Rajwa, mentre posava con Hamad bin Isa Al Khalifa e suo marito Hussein.

La piccola Iman, graziosissima, guarda dritto l’obiettivo, per nulla intimorita dalle macchine fotografiche e dall’ambiente non proprio famigliare. Indossa un abitino bianco, sbracciato, con gonna in tulle e ai piedi dei mocassini rosa cipria, di Tod’s.

Rajwa di Giordania, che ha la stessa classe innata di Rania, è stata immortalata con una blusa bianca drappeggiata di Erdem che ha abbinato a una gonna dritta e lunga in satin con stampe floreali blu, sempre di Erdem.

Per quanto riguarda gli accessori, ha optato per la borsa The Large Bambino, di Jacquemus e delle slingback in pizzo, firmate Manolo Blahnik.

Rajwa sorride felice e orgogliosa di fronte all’obiettivo, tenendo teneramente tra le braccia la piccola Iman, vera guest star dell’incontro.

Rania di Giordania impazzita per la nipotina

Nonna Rania di Giordania, che recentemente è stata a Roma dove ha incontrato Giorgia Meloni, è letteralmente impazzita d’amore per Iman, la sua prima nipotina. Infatti la Regina è diventata nonna una seconda volta, grazie alla figlia Iman che ha dato alla luce un’altra femminuccia, Amina, nata lo scorso febbraio.

Iman, a otto mesi, è comparsa già più volte in pubblico. Anche in compagnia di nonna Rania che l’ha voluta con lei anche durante a una riunione di lavoro.

Rania e suo marito Abdullah sono nonni premurosi nei confronti delle loro nipotine, le quali però non hanno alcuna possibilità di salire sul trono giordano. La legge infatti prevede che solo la discendenza maschile abbia il diritto alla Corona.